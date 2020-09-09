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Минздрав защитился от гриппа и призывает южноуральцев последовать их примеру

Общество
Сегодня, 16:19
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Автор: 
Любовь Юрина

Министр здравоохранения Челябинской области и сотрудники ведомства поставили прививки от гриппа. Глава регионального минздрава Юрий Семенов призвал всех южноуральцев последовать их примеру.

Юрий Семенов подчеркнул, что в период пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 нужно обратить особое внимание на вакцинацию от гриппа. «В этом году есть вероятность сочетания заболеваний и гриппом, и коронавирусом, - отметил глава регионального минздрава. - Необходимо понимать: чем больше жителей Челябинской области вакцинируется, тем медицине региона будет легче и проще справляться со всеми сезонными болезнями».

В этом году региональные власти приняли решение начать прививочную кампанию чуть раньше обычного и повысить охват вакцинированных – с прошлогодних 48% до 60%.

Напомним, одним из первых прививку от гриппа поставил губернатор Алексей Текслер.

«Я сам прошел вакцинацию раньше, чем обычно, и призываю это сделать всех наших граждан», – обратился к южноуральцам Алексей Текслер.

Напомним, жителей Челябинской области в предстоящие выходные смогут бесплатно поставить прививку от гриппа в торгово-развлекательных комплексах и на избирательных участках.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Вакцинация
грипп
Алексей Текслер
Юрий Семенов
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