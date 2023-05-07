Девятого мая вновь прозвучат «Гудки Победы»

Девятого мая 2023 года «Российские железные дороги» (РЖД) проведут всероссийскую акцию «Гудок Победы».

Ровно в 12 часов по местному времени будет дан победный звуковой сигнал в память о событиях Великой Отечественной войны. В ней примут участие паровозы, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути.

Гудок смогут услышать пассажиры поездов дальнего следования, электричек, рельсовых автобусов и просто прохожие, жители населённых пунктов близ железной дороги.

Как напомнили в РЖД, традиция подавать звуковые сигналы на железной дороге появилась в 1945 году. Вся страна услышала гудок за несколько минут до того, как в ночь на девятое мая диктор Юрий Левитан зачитал по радио текст Акта о капитуляции Германии.

А с третьего по шестое мая на станциях ЮУЖД торжественно встречали «Поезд победы». Ретропоезда на паровой тяге прибыли на восемь станций Южно-Уральской магистрали, в том числе Златоуст, Магнитогорск, Карталы и Челябинск. В составе поезда, который вел паровоз серии Л, «теплушки» с артистами в форме военных лет. Более семи тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях.