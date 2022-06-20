Дезертирам и ушедшим в «самоволку» военнослужащим Челябинского гарнизона рекомендуют «сдаться» добровольно: если преступление, предусмотренное статьей 337 УК РФ или частью первой статьи 338 УК РФ, совершено впервые, виновный может быть освобожден от предусмотренной российским законодательством уголовной ответственности (в том случае, если причиной послужили тяжелые жизненные обстоятельства).

Учитывая изложенное, лицам, совершившим вышеуказанные противоправные действия (самовольно оставившим часть или место службы; не явившимся на службу в установленный срок; дезертировавшим), рекомендуется добровольно прибыть в военный следственный отдел СК России по Челябинскому гарнизону по адресу: Челябинск, улица Колхозная, 33 и рассказать об обстоятельствах, послуживших причинами совершения подобных действий.

Сообщения о преступлениях и иные обращения граждан принимаются в ВСО по Челябинскому гарнизону круглосуточно по телефону/факсу: 8(351) 244-09-64 (дежурный); почтовыми отправлениями по адресу: 454018, Челябинск, улица Колхозная, 33; в ходе личного приема посетителей должностными лицами военного следственного отдела.

Руководитель военного следственного отдела по Челябинскому гарнизону подполковник юстиции Дмитрий Алексеевич Богатырь ведет прием по средам, с 15-ти до 18-ти часов. Заместитель руководителя военного следственного отдела по Челябинскому гарнизону майор юстиции Игорь Михайлович Лепёшкин – по четвергам, с 15-ти до 18-ти часов. Дежурный следователь военного следственного отдела по Челябинскому гарнизону принимает обращения граждан ежедневно, в течение своего дежурства.