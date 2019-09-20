Диана Гурцкая посетила челябинскую коррекционную школу

Заслуженная артистка России Диана Гурцкая сегодня, 20 сентября, встретилась с учениками коррекционной общеобразовательной школы № 127 для детей с нарушениями зрения. В финале встречи две школьницы были приглашены в Москву для участия в фестивале «Белая трость».

Певицу Диану Гурцкую в коррекционной школе №127 Челябинска ждали с особым трепетом. Школьники подготовили для гостьи небольшой концерт. Встреча прошла в невероятно теплой обстановке. Гостья и школьники говорили на самые сокровенные темы, беседуя как давние друзья.

«Сегодня ребята рассказали свою историю через музыку, и каждый из них, безусловно, оставил след в моей душе. Они еще дети, но уже настоящие профессионалы. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча положила начало большой дружбе. Я верю, что с каждым из юных исполнителей мы обязательно встретимся на большой сцене», – поделилась эмоциями Диана Гурцкая.

В завершении мероприятия Диана подарила ребятам сольный номер, а настоящим украшением праздника стало совместное с ребятами исполнение песни «Мы вместе».

Все участники небольшого концерта получили от певицы приглашение посетить специализированную смену для одаренных детей с нарушением зрения во всероссийском детском центре «Орленок», а две исполнительницы – Кира Хажиахметова и Анастасия Калошина – станут участницами фестиваля «Белая трость», который пройдет в Москве 13 октября.