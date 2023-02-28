«Диктант Победы» предварит посвященная событиям Великой Отечественной игра

Российские школьники приглашаются к участию в самой массовой онлайн-игре, посвященной событиям Великой Отечественной войны», под названием «1418».

Интеллектуальная игра пятого апреля предварит международную акцию «Диктант Победы», которую 27 апреля в пятый раз проведет на региональных площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн партия «Единая Россия».

Всероссийская интеллектуальная игра будет проведена 27 апреля стараниями «Волонтеров Победы» и организационного комитета «Наша Победы» - «1418» поможет школьникам и студентам в возрасте от 14-ти до 18-ти лет погрузиться в историю.

Сыграть в эту игру и проявить себя может команда составом от трех до десяти человек. Мероприятие объединит в себе различные задания, основанные на реальных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах времен Великой Отечественной войны. Помимо общих вопросов, посвященных ключевым событиям 1941-1945 годов, участникам будут предложены задания, связанные с юбилейными событиями войны: блокадой Ленинграда, битвой за Кавказ, Сталинградской битвой, Курской битвой, освобождением Донбасса, созданием Приморской группы войск и обороной Заполярья.

Время игры для каждого федерального округа России будет своим. Узнать подробности о проведении и зарегистрироваться на нее можно здесь.