Директор ЧЮКа получил представление от прокуратуры за порочащие честь мундира танцы студенток

Директор челябинского юридического колледжа получил представление от прокуратуры за неприличные танцы студенток в форменном обмундировании и песни с использованием ненормативной лексики. Девушки обучались по специальности «Правоохранительная деятельность».

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, надзорным ведомством проведена проверка по факту размещения в социальной сети студентами НОУ СПО «ЧЮК» видео провокационного характера. Были выявлены нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«Проверкой установлено, что несовершеннолетними студентками ЧЮКа в социальной сети TikTok размещены провокационные ролики, которые негативно влияют на репутацию образовательного учреждения и на несовершеннолетних в целом. Указанные нарушения закона свидетельствуют о том, что профилактическая работа среди студентов должностными лицами образовательного учреждения должным образом не налажена, что требует безотлагательного принятия исчерпывающих мер, направленных на их устранение», - сказала Мамаева.

По результатам проверки прокуратурой директору юридического колледжа внесено представление.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», будущие юристки отожгли в Интернете, забыв про честь мундира. Свои танцевальные ролики девочки-подростки выкладывали в «Тик-Ток». При этом они были в форменном обмундировании (оно аналогично форме сотрудника ППС). Девушки поставлены на педагогический учет, и им предложено выбрать другую специальность.

Отметим, поведение курсанта всегда и при любых обстоятельствах должно соответствовать нравственно-этическим нормам.