Для собачников Челябинска уборка экскрементов чужих псов обернулась скандалом

Субботник возле одного из домов в Ленинском районе Челябинска завершился скандалом между волонтерами и владельцами собаки. Об инциденте рассказала автор проекта «Вирджиния Woof» Юлия Митюгова.

Как сообщают АиФ Челябинск, волонтеры решили очистить газоны под своими окнами от собачьих «сюрпризов». Всего за час субботника было убрано около 15 килограммов экскрементов. Когда территорию возле дома удалось практически полностью очистить, на улице появился мужчина с небольшой собакой, которая сделала «дело» на газоне. На предложение убрать за питомцем челябинец ответил, что это «не его работа». Через некоторое время он вернулся с супругой, завязалась перепалка.

Местные жители заступились за волонтеров и пытались пристыдить нерадивых хозяев. В это время супруга нарушителя пригрозила разбить телефон снимавшей происходящее девушки и несколько раз грубо толкнула ее в плечо.

Напомним, что с 2018 года в России действует закон об ответственном обращении с животными, согласно которому владелец обязан убрать за питомцем, справившим нужду в общественном месте. За нарушение предусмотрена и административная ответственность.