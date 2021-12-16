До конца года большинство ковидных баз в Челябинской области вернут в плановую помощь

В Челябинской области до конца года большинство госпитальных баз, занимающихся лечением пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, вернутся в плановую помощь. Это произойдет при условии сохранения тенденции снижения уровня заболеваемости ковидом.

Об этом рассказал министр здравоохранения Юрий Семенов на заседании комитета Законодательного собрания по социальной политике 16 декабря.

По словам главы минздрава, в ближайшее время планируется вывести из-под ковида соматический корпус девятой городской больницы в Челябинске. В здании располагалось два педиатрических отделения и одно паллиативное.

«В ближайшее время, может быть на этой неделе, соматический корпус будет выведен из коронавирусной инфекции и приступит к плановой работе», - поделился планами министр.

В девятой горбольнице также работает с ковидными пациентами детское инфекционное отделение. Там лечатся дети, у кого выявлен коронавирус в средней или тяжелой форме.

В прошлом году задействовали еще седьмую больницу, в этом году не пришлось. «К концу года все детские больницы будут выведены из-под ковида», - отметил Юрий Семенов.

В области достаточно интенсивно возвращают в профильную деятельность и взрослые больницы. Лечить пациентов с коронавирусной инфекцией продолжит основная база – инфекционная больница в Малой Сосновке (подразделение третьей областной больницы).

По словам министра, вероятнее всего, под ковидом пока останется и вторая областная больница. Там оказывается помощь по хирургическому профилю и роддом для пациенток с ковидом.

Продолжат работу с коронавирусными пациентами инфекционное отделение в восьмой больнице, отделение для детей в девятой больнице инфекционное и противотуберкулезный диспансер. Там оказывается помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, заболевшим ковидом.

Остается несколько ковидных коек в третьей областной больнице (в корпусе на Победе). Это связано с тем, что лечат (по профилю нейрохирургия, челюстно-лицевая хирургия) тех пациентов, кому показана экстренная помощь, а у них выявлен ковид. В тройке был задействован под ковид еще корпус на Островского, но его уже вывели в плановую помощь

«Все остальные госпитальные базы, если сохранится та же динамика по снижению заболевших коронавирусной инфекцией, выведут в плановую помощь», - отметил Юрий Семенов.

На сегодня в области развернуто около пяти тысяч 800 коек для лечения пациентов с коронавирусом в госпиталях городов: Златоуст, Карталы, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Сатка, Троицк, Челябинск и Южноуральск. Базы долечивания действуют Златоусте, Миассе и Челябинске.

На госпитальных базах и на дому получают лечение шесть тысяч 446 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – шесть тысяч 576 жителей).