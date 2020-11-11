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Дольщикам проблемных домов в Челябинской области повезло, но не всем

Общество
Сегодня, 17:40
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С 16 ноября начнется запись на подачу заявлений о выплате компенсаций по проблемным домам, среди которых три долгостроя Челябинской области. Денежные выплаты смогут получить дольщики двух очередей дома №9 (ЖК «Бриз», ООО «СтройДом») и дома ООО «Уральская строительная компания» (ЖК «Княжеский»).

«Записаться на удобные дату и время подачи заявления о выплате возмещения можно будет на сайте Фонда фонд214.рф или по телефону: 8 (800) 700-72-14», - сообщили в Фонде защиты прав дольщиков.

Накануне наблюдательный совет Фонда принял решение сразу по 8 домам Челябинской области. Будут удовлетворены права дольщиков 6 домов ЖК «Бриз»: четыре многоэтажки (две очереди дома №4 и дома №5) будут достроены, дольщики двух очередей дома №9 получат денежную компенсацию. Всего, таким образом, будут восстановлены права более 500 дольщиков ЖК «Бриз».

Также принято решение о достройке дома ООО «Регионпроект» в Копейске (150 дольщиков). Дольщики дома ООО «Уральская строительная компания» (124 человека) по решению набсовета получат денежные компенсации.

Совместная работа правительства Челябинской области, минстроя региона и Фонда защиты прав дольщиков приносит положительные результаты. На сегодняшний день набсоветом уже принято решение по 20 проблемным домам региона, работа в этом направлении продолжается.

 

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