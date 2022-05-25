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25.05.2022 14:30
Фото: Юлия Степанова

Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы

В Копейске (Челябинская область) вчера, 24 мая, состоялся пикет дольщиков, которые вложили свои деньги в строящуюся недвижимость на ул. Фруктовой, д. 3 (застройщик ООО «УралФинанс»).

Целью пикета было привлечение внимания общественности, запись видеообращения к президенту, а также поиск нового инвестора для завершения строительства дома.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» уже рассказывало о проблеме на Фруктовой, 3, где копейчане выбирали красивые квартиры на сайте застройщика и в объявлениях на «Авито», а при подписании договора увидели слово «Апартаменты».

«Мы заметили в договоре слово «апартаменты» уже на этапе заключения сделки и спросил сразу у застройщика, что это значит. Застройщик отвечал, что ему так было проще получить разрешение на строительство, а потом в процессе стройки он переведет здание в жилой фонд. Он заключал с нами обычные договора долевого участия, как заключаются со всеми дольщиками жилых домов. А также давал дополнительные соглашения к договору о переводе здания в жилой дом», - рассказала дольщица Ольга Сарычева.

Арбитражный суд 17 января 2022 года вынес решение об открытии процедуры банкротства застройщика ООО «УралФинанс» в лице Бабайлова К.Ю. и Назарова С.Г.

Напомним также, что ранее в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 «Мошенничество в особо крупном размере», которое расследуется уже более двух лет.

На сегодняшний день каждый из дольщиков в индивидуальном порядке в суде пытается доказать свои жилищные требования в отношении получения квартиры и встать в третью очередь реестра кредиторов в процедуре банкротства. Данная очередь относится к категории получения жилых помещений, но Арбитражный суд отказывает дольщикам в этом требовании и включает их только в последнюю четвертую очередь на предъявление денежных требований. С учетом минимальной готовности здания, у которого не завершён еще даже первый этаж, при выставлении его на торги и последующей продаже, денег на всех участников не хватит, поэтому лучшим вариантом было бы признание дома жилым фондом, на который будут полноценно распространяться нормы ФЗ №214 «О защите прав дольщиков.

Также 24 мая состоялась встреча инициативной группы дольщиков дома по Фруктовой, 3 с представителями администрации города Копейска Сазоновой Н.В. и Шилиной И.Г., конкурсным управляющим Свистуновым А.Ю., а также представителем Минстроя Челябинской области Кучиным Е.В..

Основной вывод, к которому пришли участники данной встречи,  состоит в том, что сейчас дольщикам нужно подавать апелляцию в суд и еще раз попытаться настоять на включении в третью очередь кредиторов на получение жилищных требований.

По словам представителя администрации города И.Г. Шилиной, администрация города Копейска пока не может вести поиск потенциального инвестора, пока дольщики не пройдут все суды и не появится четкое понимание о дальнейшей судьбе строительного объекта.

Перевести здания в жилой фонд на этапе незавершённого строительства также пока не представляется возможным. Дольщикам предложили искать инвестора самостоятельно.

«Но мы - простые люди, не бизнесмены и не инвесторы. У нас нет знакомых застройщиков и мы не знаем никого в этой сфере, поэтому самостоятельно найти нового застройщика нам трудно. Администрация пока тоже не может вести предварительный поиск по непонятным для нас причинам. Мы также обращались к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, но наш запрос был перенаправлен в администрацию города Копейска. Поэтому сегодня мы решили записать видеообращение к президенту РФ Путину с просьбой с просьбой помочь достроить дом. Также надеемся, что освещение проблемы в СМИ поможет нам привлечь внимания нового потенциального инвестора, так как дом рентабельный и в нем есть еще не проданные помещения», - рассказал дольщик Андрей Хамицкий.

Автор: Юлия Степанова
обманутые дольщики
Владимир Путин
Копейск
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Анонсы событий и мероприятий на 24 мая

23.05.2022 17:38

Около 150 нелегальных точек приема металла прекратили работу стараниями южноуральских полицейских

23.05.2022 17:34

Во вторник в Челябинской области тепло, местами дожди и грозы

23.05.2022 17:31

Хитрый челябинец вызвал эвакуатор для транспортировки украденной им легковушки в пункт металлоприема

23.05.2022 17:00

В Челябинской области разбушевались фуры

23.05.2022 16:59

Челябинский суд отправил в колонию грабителей, забравших у пенсионеров сумку с тремя миллионами

23.05.2022 16:33

Миасская «Нарния» получит два миллиона рублей из федерального бюджета

23.05.2022 16:25

«Ночь музеев» на Аркаиме привела в заповедник полторы тысячи туристов

23.05.2022 16:20

«Ночь музеев» в историческом сердце Челябинска получилось волшебной и бурной

23.05.2022 15:52

В Челябинской области на смену ночным заморозкам придет резкое потепление

23.05.2022 15:35

В Челябинске будут комплексно развивать часть поселка АМЗ

23.05.2022 15:34

В Челябинске по программе государственно-частного партнёрства построят две школы

23.05.2022 15:31

Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки

23.05.2022 15:26

Что ждет американского генерала и британских прихвостней после позорной сдачи в плен

23.05.2022 15:11

«Научный старт» с ГРЦ Макеева выявил по-настоящему светлые умы среди школьников Миасса

23.05.2022 15:09

За неделю ковид оборвал жизни 25 южноуральцев

23.05.2022 14:44

Сборная ММК стала абсолютным победителем «Корпоративных игр-2022»

23.05.2022 14:42

Сотруднице минобра Челябинской области продлили на месяц срок домашнего ареста

23.05.2022 14:41

Водитель «Мерседеса» устроил жуткое ДТП в Коркино

23.05.2022 14:33

Челябинская школьница стала призером конкурса «Мы гордость Родины»

23.05.2022 14:01

В челябинском зоопарке появился на свет очаровательный Пионер

23.05.2022 13:56

Симфонический оркестр Челябинской области впервые выступил в Мариинском театре Петербурга

23.05.2022 13:49

С седьмого июня запускают прямые рейсы из Челябинска в Стамбул

23.05.2022 13:41

В Коркино загорелся техникум с педагогами и учениками

23.05.2022 13:33

В Челябинске к столетию джаза в России откроют выставку фотографий

23.05.2022 13:31

Виктор Ереклинцев рассказал о ходе благоустройства сквера у «Юности»

23.05.2022 13:28

ВТБ запускает бизнес-карты «Мир» для предпринимателей

23.05.2022 13:19

В отношении главы Агаповского района возбудили дело о взятке

23.05.2022 13:17

Театральная студия из Миасса выиграла грант в размере двух миллионов рублей

23.05.2022 13:16

Глава Челябинска поручила минимизировать неудобства для водителей по улице Цвиллинга

23.05.2022 13:12

Продовольственный кризис в мире - дело рук стран Запада

23.05.2022 12:56

Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет

23.05.2022 12:39

Глава Челябинска поручила заменить засохшие деревья

23.05.2022 12:18

Новый главный ледовый городок Челябинска может стать «богатырским» или «рыбным»