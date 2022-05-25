Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы

В Копейске (Челябинская область) вчера, 24 мая, состоялся пикет дольщиков, которые вложили свои деньги в строящуюся недвижимость на ул. Фруктовой, д. 3 (застройщик ООО «УралФинанс»).

Целью пикета было привлечение внимания общественности, запись видеообращения к президенту, а также поиск нового инвестора для завершения строительства дома.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» уже рассказывало о проблеме на Фруктовой, 3, где копейчане выбирали красивые квартиры на сайте застройщика и в объявлениях на «Авито», а при подписании договора увидели слово «Апартаменты».

«Мы заметили в договоре слово «апартаменты» уже на этапе заключения сделки и спросил сразу у застройщика, что это значит. Застройщик отвечал, что ему так было проще получить разрешение на строительство, а потом в процессе стройки он переведет здание в жилой фонд. Он заключал с нами обычные договора долевого участия, как заключаются со всеми дольщиками жилых домов. А также давал дополнительные соглашения к договору о переводе здания в жилой дом», - рассказала дольщица Ольга Сарычева.

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Арбитражный суд 17 января 2022 года вынес решение об открытии процедуры банкротства застройщика ООО «УралФинанс» в лице Бабайлова К.Ю. и Назарова С.Г.

Напомним также, что ранее в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 «Мошенничество в особо крупном размере», которое расследуется уже более двух лет.

На сегодняшний день каждый из дольщиков в индивидуальном порядке в суде пытается доказать свои жилищные требования в отношении получения квартиры и встать в третью очередь реестра кредиторов в процедуре банкротства. Данная очередь относится к категории получения жилых помещений, но Арбитражный суд отказывает дольщикам в этом требовании и включает их только в последнюю четвертую очередь на предъявление денежных требований. С учетом минимальной готовности здания, у которого не завершён еще даже первый этаж, при выставлении его на торги и последующей продаже, денег на всех участников не хватит, поэтому лучшим вариантом было бы признание дома жилым фондом, на который будут полноценно распространяться нормы ФЗ №214 «О защите прав дольщиков.

Также 24 мая состоялась встреча инициативной группы дольщиков дома по Фруктовой, 3 с представителями администрации города Копейска Сазоновой Н.В. и Шилиной И.Г., конкурсным управляющим Свистуновым А.Ю., а также представителем Минстроя Челябинской области Кучиным Е.В..

Основной вывод, к которому пришли участники данной встречи, состоит в том, что сейчас дольщикам нужно подавать апелляцию в суд и еще раз попытаться настоять на включении в третью очередь кредиторов на получение жилищных требований.

По словам представителя администрации города И.Г. Шилиной, администрация города Копейска пока не может вести поиск потенциального инвестора, пока дольщики не пройдут все суды и не появится четкое понимание о дальнейшей судьбе строительного объекта.

Перевести здания в жилой фонд на этапе незавершённого строительства также пока не представляется возможным. Дольщикам предложили искать инвестора самостоятельно.

«Но мы - простые люди, не бизнесмены и не инвесторы. У нас нет знакомых застройщиков и мы не знаем никого в этой сфере, поэтому самостоятельно найти нового застройщика нам трудно. Администрация пока тоже не может вести предварительный поиск по непонятным для нас причинам. Мы также обращались к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, но наш запрос был перенаправлен в администрацию города Копейска. Поэтому сегодня мы решили записать видеообращение к президенту РФ Путину с просьбой с просьбой помочь достроить дом. Также надеемся, что освещение проблемы в СМИ поможет нам привлечь внимания нового потенциального инвестора, так как дом рентабельный и в нем есть еще не проданные помещения», - рассказал дольщик Андрей Хамицкий.