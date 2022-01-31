Должники смогут воспользоваться правом на сохранение прожиточного минимума

C первого февраля 2022 года должники могут воспользоваться правом на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специально уполномоченных органов.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. В заявлении должны быть указаны следующие сведения: фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дата и номер исполнительного производства.

Человеку также необходимо указать конкретную социально-демографическую группу, к которой он относится (трудоспособное население, пенсионеры, дети). Это позволит ежемесячно сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации.

Кроме того, в заявлении должны быть указаны реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, а также наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении. Необходимо обратить внимание, что сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке.

На основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения.

Если на содержании у должника имеются родственник-инвалид или иные лица, находящиеся у него на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум.

А как в этом случае поступать работодателю? В бухгалтерию придет исполнительный лист, к примеру, о взыскании с сотрудника 50 процентов от заработной платы. А заработная плата составляет 15 тысяч рублей. Это явно ниже прожиточного минимума.

В пресс-службе управления судебных приставов Челябинской области информацию пообещали предоставить в ближайшее время.

Напомним, постановлением Губернатора Челябинской области от 03.09.2021 № 402-П установлен прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическом группам населения в Челябинской области на 2022 год:

- в расчете на душу населения – 11 887 рублей;

- по основным социально-демографическим группам населения, в том числе:

- для трудоспособного населения – 12 957 рублей;

- для пенсионеров – 10 223 рублей;

- для детей – 12 444 рублей.