12.09.2022
В челябинском поселке Аэропорт ремонтируют уникальное здание ДК «Сокол»
12.09.2022
Должно быть стыдно! Объекты благоустройства Советского района подверглись очередной атаке вандалов
12.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)
12.09.2022
Павел Шиляев и Сергей Бердников открыли в Магнитогорске кабинет с лучшим в стране аппаратом МРТ
12.09.2022
День рождения Челябинска в лучших традициях отметили в Историческом музее
12.09.2022
Артисты театра оперы и балета подарили Челябинску на день рождения уличный спектакль
Должно быть стыдно! Объекты благоустройства Советского района подверглись очередной атаке вандалов
22.07.2022
Горе-художники продолжают «надругательства» над зданиями в центре Челябинска
14.07.2022
Юную жительницу Еманжелинска будут судить за осквернение памятника жертвам политических репрессий
10.07.2022
В Челябинске задержан осквернитель памятника воинам-интернационалистам
21.03.2022
В Челябинске вандалы изуродовали стены подземного перехода на площади Революции
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022