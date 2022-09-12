Должно быть стыдно! Объекты благоустройства Советского района подверглись очередной атаке вандалов

Объекты благоустройства Советского района Челябинска подверглись очередной атаке вандалов.

Информация о неподобающем поведении неизвестных лиц опубликована сегодня, 12-го сентября, на официальной странице органов местного самоуправления Советского района:

«В очередной раз вынуждены говорить о проявлениях вандализма. Еще не закончилась приемка новых объектов, а подрядчики уже вынуждены ремонтировать сломанное оборудование или устранять прочие проблемы».

Так, в семейном сквере, возле новой детской поликлиники в поселке АМЗ, изрисовали маркерами домик на игровой площадке (удаление следов растворителем приводит к повреждению лакокрасочного покрытия и снижению износостойкости деревянных панелей, пояснили в районной администрации).

«В поселке Новосинеглазово, в сквере возле дворца культуры, специально ко Дню города провели реконструкцию детской площадки, с укладкой антитравматического резинового покрытия и установкой новых оригинальных детских игровых комплексов. Продержалось все равно один день. Карусель с велоприводом сломана, балансир-качалка - тоже. По словам очевидцев, на площадке резвились вовсе не дети. Заодно по-варварски вырвали крепления двух новых скамеек, которые дополнительно были установлены возле площадки», - рассказали в администрации Советского района.

Районные власти отметили, что после таких случаев у сотрудников отдела благоустройства просто-напросто опускаются руки. Люди, желая радовать окружающих, в результате сталкиваются с неблагодарностью, с необъяснимым желанием отдельных граждан уничтожать, разрушать, портить, и у них в результате опускаются руки (и сотрудников легко можно понять).

«Еще раз убедительно просим бережно относиться к муниципальному имуществу и не допускать его умышленной порчи», - обратились районные власти к горожанам.