13.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 июля (18+)
13.07.2023
В Магнитогорске спасатели сняли повисшего вниз головой мужчину с трубы газопровода
13.07.2023
В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого
13.07.2023
Курчатовцам презентовали концепцию проекта благоустройства входной группы сквера Молодогвардейцев
13.07.2023
На ЮУЖД зафиксировано 75 нарушений водителями правил пересечения ж/д переездов
13.07.2023
УАЗики, медикаменты, одежду и сладости: челябинская епархия отправила гуманитарную помощь в зону спецоперации
Должность главного архитектора Челябинска снова свободна
24.02.2022
В челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд» появится новое пространство для пешеходов
07.02.2022
Сайт готов: Павел Крутолапов пригласил челябинцев к опросу по велосипедной теме
24.01.2022
Челябинцы смогут следить за созданием городской Стратегии вело-инфраструктуры
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023