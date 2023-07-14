Должность главного архитектора Челябинска снова свободна

С сегодняшнего дня, 14 июля, 38-летний Павел Крутолапов больше не является начальником управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска, уволившись с этой должности по собственному желанию.

С пятницы полномочия своего бывшего руководителя исполняет Ольга Никитина, до настоящего времени занимавшая должность заместителя начальника городского управления архитектуры.

Напомним, Крутолапов возглавил данное подразделение мэрии в 2020 году по приглашению главы Челябинска Натальи Котовой, предложившей ему стать главным архитектором южноуральской столицы и выразившей надежду, что с его вступлением в эту должность облик мегаполиса изменится за короткое время.

До прихода на данный пост Крутолапов являлся генеральным директором проектной фирмы ООО «AMN24» и главным архитектором в архитектурном бюро «ЭШЕР». Официально в должность главного архитектора Челябинска Павел Крутолапов вступил в феврале 2020 года.

До него эту должность занимал Николай Ющенко.

Как отмечает в своем телеграмма-канале политолог Александр Подопригора, со службы в мэрии Крутолапов уходит не с пустыми руками.

«Мы приводим данные о динамике доходов фирмы «Эшер», совладельцем которой он был до прихода в мэрию и плотные творческие связи с которой сохранял все прошедшие годы. В 2019 году (до назначения Крутолапова главным архитектором) чистая прибыль компании была всего 192 тысяч рублей, в 2021-м она выросла почти до 13 миллионов, а по итогам 2022-го составила 41 миллион рублей», - пишет Александр Подопригора.