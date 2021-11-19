19.11.2021
Дом на Краснопольской площадке в Челябинске достроит «СК Дель-Мар»
19.11.2021
КСП Челябинской области проверит минобрнауки и его подвед
18.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 19 ноября
18.11.2021
В Челябинске продолжается операция «Дети России – 2021»
18.11.2021
Прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка на пожаре в Златоусте
18.11.2021
ВТБ запускает переводы по QR-коду
Дом на Краснопольской площадке в Челябинске достроит «СК Дель-Мар»
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021