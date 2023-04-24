Дом в Златоусте с пробитой фурой стеной попал в поле зрения Бастрыкина

Жители пострадавшего в столкновении с большегрузом дома в Златоусте (Челябинская область) пожаловались председателю СК России Александру Бастрыкину на нежелание уполномоченных структур принимать меры к ликвидации последствий жуткой ночной аварии.

В приемную главы СКР в ВКонтакте жилец этого многоквартирного дома написал о том, что 13 апреля (ночью) в здание врезалась фура, в результате чего произошло возгорание тяжелой техники (водитель груженой «Скании» с полуприцепом погиб на месте происшествия).

В результате ЧП внешняя стена жилого дома разрушилась, были повреждены коммуникации горячего водоснабжения и отопления, однако ответственные лица ликвидировать последствия аварии не торопятся, заявил горожанин.

Как сообщает телеграм-канал информационного центра СК России, Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о результатах проверки в связи жалобой на непринятие мер к восстановлению прав жильцов многоквартирного дома в Златоусте, об установленных на данных момент обстоятельствах дела и принятом по результатам проверки процессуальном решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, заявили в информационном центре СКР.

Напомним, за рулем тяжелой техники, въехавшей в дом №2 по улице 40 лет Победы, находился молодой мужчина 1986 года рождения, не справившийся с управлением и при спуске выехавший за пределы проезжей части.

После ликвидации очага открытого горения грузовик перевернули и отбуксировали от дома, стену которого он пробил, с помощью автокрана и «Урала». После, вооружившись гидравлическим инструментом, спасатели Златоустовского отряда ПСС Челябинской области деблокировали тело погибшего водителя.

По данным поисково-спасательной службы региона, Т-образный перекресток улиц Грибоедова и 40-летия Победы, где водитель большегруза потерял управление, имеет печальную известность.

Как следует из жалобы Александру Бастрыкину, жители дома, в стену которого врезалась «Скания», до сих пор живут с последствиями этого страшного столкновения.