24.04.2023
В Челябинской области посчитали курильщиков
24.04.2023
Главный фонтан Челябинска освободили от зимних «оков»
24.04.2023
Улицу Рождественского в Челябинске начнут ремонтировать на этой неделе
24.04.2023
В Челябинске на 40-летия Победы ради лиственниц выкорчуют пни
24.04.2023
В Камерном театре расскажут об отношениях любви-ненависти родных людей
24.04.2023
Нелегальных мигрантов выдворяют из Челябинской области
Дом в Златоусте с пробитой фурой стеной попал в поле зрения Бастрыкина
24.04.2023
Глава СКР потребовал доложить ему об обстоятельствах ДТП с маршруткой в Челябинске
20.04.2023
«Грязной» деятельностью Новосмолинского карьера снова заинтересовался Александр Быстрыкин
17.04.2023
Глава СКР взял на контроль ситуацию с водоснабжением поселка в Челябинской области
14.04.2023
На контроле у Бастрыкина: возбуждено уголовное дело после падения девочки в колодец в Кусе
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023