Дороги Челябинска расчищают и готовят к заморозкам

Уборка тротуаров и очистка дорог – такие задачи глава Челябинска Наталья Котова поставила перед подрядчиками по работе в меняющихся погодных условиях. На сложных участках дорог дорожники будут применять реагенты.

Как сообщил сегодня, 14 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов, на уборке дорог от снега на улицах города работает 212 единиц техники. В уборке задействовано 530 дорожных рабочих. Минувшей ночью работало 135 единиц техники. В уборке было задействовано 114 дорожных рабочих. Проведена огромная работа с подрядчиками.

«За неделю было выдано 59 предписаний. В основном наши претензии были к уборке тротуаров. Выписано штрафов на 600 тысяч рублей. Работа с подрядчиками будет продолжена.

В частности, в рамках претензионной работы за прошедшую неделю Комитетом дорожного хозяйства за ненадлежащее исполнение контрактов по содержанию улично-дорожной сети выдано 59 предписаний, в том числе:

- АО «Ойкумена» - 41 предписание;

- ООО «Союз Автодор» - 8 предписаний;

- ООО «Электрострой» - 7 предписаний;

- АО «Уралмостострой» - 3 предписания.

За несвоевременное исполнение ранее выданных предписаний наложено четыре штрафа на АО «Ойкумена» и два штрафа на ООО «Союз Автодор».

«Из-за меняющихся погодных условий подрядчики будут применять реагенты. Ими будут обрабатываться мосты, путепроводы и сложные участки дорог. Сейчас также стоит задача очистить от снежной массы тротуары и проезжие части», - сказал Андрей Ксензов.

Сегодня производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта от снега и наледи. Основной упор сделан на расчистку тротуаров, остановочных площадок и подходов к пешеходным переходам.

«Мы планируем провести внеплановые рейды с представителями торговых точек на предмет очистки ими входных групп от снега. Это также облегчит подход техники для уборки территорий», - добавил Ксензов.

Глава Челябинска Наталья Котова попросила сосредоточиться именно на очистке тротуаров и вывозе снега.

«Сейчас необходимо очищать дороги и тротуары от снега, по возможности вывозить его. А при прогнозируемом похолодании использовать противогололедные реагенты. Самое главное вывезти эту снежную слякоть, иначе потом наступит похолодание, все это превратится в лед и затруднит передвижение горожан», - сказала глава Челябинска Наталья Котова.

Сегодня в Челябинской области продолжает идти мокрый снег. К вечеру ожидается резкое понижение температуры, что будет способствовать образованию гололеда на дорогах.