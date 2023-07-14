«Дружный» фестиваль пройдет в Ашинском районе

В Ашинском муниципальном районе проходит областной фестиваль национальных культур «Дружба». Он проводится уже в 26 раз и в этом году посвящен 125-летию Аши.

Традиционно в фестивале принимают участие детские и взрослые коллективы, а также отдельные исполнители разных национальных культур, мастера декоративно-прикладного творчества и художники Челябинской области и Республики Башкортостан, а также других субъектов Российской Федерации.

«Через культуру и искусство – к миру и взаимопониманию! Эти слова в полной мере отражают суть фестиваля национальных культур «Дружба», - говорит начальник Управления культуры администрации Ашинского муниципального района Алиса Несговорова, - цели фестиваля - сохранение самобытности национальных культур, выявление новых участников и коллективов художественного самодеятельного творчества и декоративно-прикладного искусства, укрепление дружбы и взаимное обогащение между народами, населяющими Южный Урал».

В прошлом году участниками фестиваля стали более 500 человек, гостей побывало порядка 6 тысяч. В этом году организаторы надеются побить рекорд посещаемости, ведь фестиваль национальных культур «Дружба» будет проходить в рамках празднования дня города и дня металлурга.

Фестивальные мероприятия начнутся 14 июля в поселке Ук. Именно здесь пройдет Областной праздник «Иван Купала-2023» и будет зажжен костер «Дружбы».В субботу, 15 июля, уже в Аше, на Центральной площади состоится торжественное открытие, начнут работать площадки фестиваля. Гала-концерт «Дружбы» предварит шествие творческих коллективов по главным улицам города.

Фестиваль вновь пройдет в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Челябинской области и областного Дома дружбы народов.