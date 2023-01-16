Друзья и земляки встретились на передовой

Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко побывал на позициях мобилизованных из Челябинска танкистов. Там его ждал сюрприз: в зоне СВО по защите Донбасса журналист повстречал своего сослуживца и товарища – Евгения с позывным «Джексон».

Михаил рассказывает:

– Подружились мы с Евгением в учебном центре «Песчанка», что в городе Чите. Я сразу понял, что это человек надёжный. Женя, как и я, родом из Донбасса. Пройдя 2014 год, мы понимали, что просто так всё это не закончится. Украинское националистическое движение – это настоящий сорняк, кому-то надо его пропалывать.

После начала спецоперации и эвакуации родителей из города Рубежного я остался освещать события в Луганске, с Женей мы всегда поддерживали связь. В очередной раз мы созвонились перед мобилизацией, он был настроен так: если призовут, то в первых рядах двинется в военкомат. Так и произошло.

– Жди, скоро приеду на помощь, – как сейчас помню его слова.

И вот 14 января мы встретились у себя на родной земле, сейчас отстаиваем интересы нашего государства. «Джексон» – в качестве мобилизованного военнослужащего, я же в качестве корреспондента уральского издания «Урал-пресс-информ».