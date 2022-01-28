Дума Челябинска выиграла суд у бизнесменов, требующих отменить новую версию порядка демонтажа киосков

Сегодня, 28 января, Челябинский областной суд рассмотрел иск бизнесменов Челябинска к городской Думе. Предприниматели требовали признать ряд пунктов порядка демонтажа незаконно размещенных нестационарных торговых объектов недействующими. Суд отказал истцам.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, определением суда производство по делу прекращено в части оспаривания правового регулирования демонтажа несанкционированных объектов, расположенных на земельных участках, которые находятся в частной собственности. Также производство по делу прекращено в части требований, касающихся порядка демонтажа объектов недвижимости, имеющих признаки капитальности.

В остальной части суд решил в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

Напомним, бизнесменов возмутило, что в новых правилах прописана возможность, чтобы киоски убирали жители домов или предприниматели, на чьей территории обнаружен незаконный объект, то есть третьи лица. А также то, что демонтажу подлежат нестационарные объекты, установленные на момент выявления без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю или документов на размещение таких нестационарных объектов.

«Суд решил, что заявленные доводы истцов не соответствуют обстоятельствам, основаны на неверном толковании норм права. Правилами регулируется порядок демонтажа нестационарных объектов, порядок рассмотрения заявлений и выдачи комитетом по управлению имуществом разрешительных документов на демонтаж», - сообщили в Челябинской городской Думе.

Решение и определение суда в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Напомним, снос нелегальных НТО в областном центре осуществляет как муниципальное учреждение «Городская среда», так и собственники – своими силами. Большую работу по демонтажу ведут также предприниматели и депутаты – организуют ее районные администрации.

Перечень выявленных нестационарных объектов размещается на сайте администрации Челябинска в разделе «Демонтаж нестационарных объектов». Полномочия по выявлению незаконных объектов возложены на управление благоустройства города, на каждый выявленный объект составляется акт, а информация размещается в еженедельном режиме по пятницам. В разделе также можно ознакомиться с планами и отчетами о проведенной работе.

Работа будет продолжена в 2022-м году.