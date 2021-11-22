Два проблемных «подземелья» на проспекте Ленина в Челябинске отремонтируют в 2022 году

Два проблемных подземных перехода на проспекте Ленина в Челябинске (на пересечениях с улицами Свободы и 3-го Интернационала) будут отремонтированы в 2022-м году.

Об этом на аппаратном совещании в городской администрации в понедельник, 22-го ноября, сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, которого о будущем «подземелий» в центре южноуральской столицы спросила мэр Наталья Котова.

Градоначальница отметила, что жители спрашивают в социальных сетях о том, когда же, наконец, вышеназванные переходы приведут в нормальный вид.

«Сейчас разрабатывается сметная документация. Очистку от граффити уже провели. Подготовились к зиме – сделали противоскользящие спуски, проверили, проревизировали имеющуюся в данных переходах ливневую канализацию, предназначенную для приема дождевых вод. Как только поймем, какие виды работ требуются и каковы будут затраты на эти целы, направим вам докладную записку. На будущий год мы планируем зайти на полноценный ремонт переходов, пока - только текущий ремонт и содержание», - доложил Максим Куляшов.