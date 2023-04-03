03.04.2023
Полностью сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Миасса
03.04.2023
Два «золота» и два «серебра»: ММК вновь отмечен наградами форума инноваций «Архимед»
03.04.2023
Чудо-МАФ Челябинска: на карусели во дворе на Хмельницкого детям лучше не кататься
03.04.2023
Подросток из Миасса в тайне от родителей перевела деньги аферистам
03.04.2023
Челябинцы снова сигнализируют властям об открытых люках в городе
03.04.2023
Главврача больницы Озерска, обвиняемого в получении крупной взятки, оставили в СИЗО
Два «золота» и два «серебра»: ММК вновь отмечен наградами форума инноваций «Архимед»
03.04.2023
Турецкий завод ММК запустил работу горячего комплекса
30.03.2023
Технические инновации позволят ММК сэкономить почти 1,2 миллиарда рублей
27.03.2023
Павел Шиляев награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью»
21.03.2023
Кавказская здравница ММК сможет принимать еще больше гостей
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023