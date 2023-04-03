Два «золота» и два «серебра»: ММК вновь отмечен наградами форума инноваций «Архимед»

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) завоевал две золотые и две серебряные медали на XXVI Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед».

В этом году ММК представил на престижном форуме три запатентованные изобретения и один цифровой продукт, которые получили высокую оценку экспертной комиссии и международного жюри.

Золотая и серебряная медали были присуждены ПАО «ММК» за разработку различных способов производства холоднокатаного высокопрочного листового проката из низколегированной стали. Они обеспечивают повышение пластичности, а также расширение технологических возможностей производства горячеоцинкованного проката: из металла с одинаковым химическим составом специалисты могут производить прокат различных классов прочности.

Кроме того, за счет применения кассетных технологий для производства этой металлопродукции требуется меньше энергии и природных ресурсов.

«Серебряную медаль «Архимеда-2023» получила технология производства холоднокатаного высокопрочного проката из двухфазной ферритно-мартенситной стали. Технология повышает штампуемость проката благодаря увеличению пластичности стали и стабильности механических свойств при сохранении класса прочности 980 Мпа», - сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Основными потребителями этих качественно новых сталей являются автопроизводители. Выпуск этих и других инновационных видов металлопроката обеспечил полное импортозамещение автолистовых сталей и позволил Магнитогорскому металлургическому комбинату занять позицию ведущего поставщика для автомобильной отрасли.

Еще одну золотую медаль «Архимеда-2023» ММК получил за собственную программную разработку «Модель оптимизации привоза и потребления угольного сырья».

Этот цифровой продукт обеспечивает расчет качества получаемого кокса в зависимости от структуры угольной шихты, экономического эффекта при сравнении двух вариантов структуры угольной шихты при производстве кокса, а также оптимального потребления сырья, что позволяет экономить сотни миллионов рублей.