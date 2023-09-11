Движение на путепроводе «Челябинск – Главный» ограничили до 26 сентября

Движение на путепроводе «Челябинск – Главный» в столице Южного Урала ограничили до 26 сентября.

До этого времени для транспорта будет закрыта крайняя правая полоса на подъеме от улицы Железнодорожной и при движении в сторону Ленинского района.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, ограничение введено в связи с проведением работ на инженерных сетях.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.