Движение по улице Чайкиной в Челябинске будет закрыто до конца сентября

Закрытие движения по улице Чайкиной в Челябинске продлили до 30 сентября.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, это связано с продолжением строительства наружных сетей водоснабжения.

Отметим, до конца сентября движение по улице Чайкиной будет закрыто в районе дома №102 по улице Новороссийской.

Городские власти просят водителей планировать свои маршруты с учетом дорожной ситуации и приносят извинения за временные неудобства.