15.09.2023
Наталья Котова рассказала о благоустройстве улицы Карла Маркса
15.09.2023
Фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест» приглашает южноуральцев
15.09.2023
Движение по улице Чайкиной в Челябинске будет закрыто до конца сентября
15.09.2023
В Челябинске скоро отменят троллейбус шестого маршрута «ЧТЗ – Первоозерный»
15.09.2023
ЮУТПП приглашает на семинар по вопросам маркировки интернет-рекламы
15.09.2023
Почти 90 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов зафиксировано на ЮУЖД с начала года
Движение по улице Чайкиной в Челябинске будет закрыто до конца сентября
14.09.2023
В перекрестке Металлургического района Челябинска закроют движение
12.09.2023
В центре Челябинска продлили ограничение движения
07.09.2023
В центре и на северо-западе Челябинска в День города закроют движение транспорта
04.09.2023
В челябинской Сосновке закрыли движение по улице Коммуны
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023