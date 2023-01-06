Движение транспорта по трассе М-5 в Челябинской области запущено в обе стороны

В Челябинской области досрочно снято ограничение движения, введенное утром шестого января для пассажирского автотранспорта, большегрузов и такси на федеральной трассе М-5 «Урал» в регионе в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями. Но в ближайшее время вновь прогнозируют ухудшение погоды.

«Движение транспорта по автодороге М-5 "Урал" запущено в обе стороны. Движение осуществляется, но медленно», - сообщили в группе Госавтоинспекции региона.

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды к вечеру шестого января - будут идти обильные осадки в виде снега.

А в Рождество, седьмого января, ожидается существенное усиление мороза – температура воздуха днем понизится на 11-13 градусов (на севере области будет минус 23-28 градусов, на юге – минус 18-23 градуса). Ветер усилится, вероятны метели, снежные заносы

Госавтоинспекция рекомендует водителям отказаться от поездок по федеральной трассе М-5 до завтрашнего дня. Если поездку отложить нельзя, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, дополнительную канистру с топливом, а также планируйте свой маршрут и ищите пути объезда, советуют водителям.

Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и готовы прийти на помощь в любую минуту.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Челябинска все подрядчики переходят на усиленный режим для обеспечения бесперебойной работы транспорта на дорогах города», - сообщает управление дорожного хозяйства города.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах Челябинска необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7-951-771-73-25.