«Единая Россия» наградила победителей конкурсов партпроектов «Историческая память» и «Новая школа»

Сегодня, 30 ноября, на торжественной церемонии награждения в мультимедийном парке "Россия - Моя история" дипломы и подарки от депутатов Госдумы, чиновников, общественных деятелей и координаторов партпроектов получили победители «Диктанта Победы», Всероссийской исторической интеллектуальной игры «1418», Всероссийского конкурса следопытских работ школьных музеев «Школьный музей: Цифровой формат», международного конкурса социальных практик «Киноуроки в школах России» и народной премии «Я созидаю будущее».

Заслуженные награды школьникам и педагогам вручили депутат Государственной Думы, координатор партийного проекта «Историческая память» в Челябинской области Дмитрий Вяткин, Герои России Сергей Зяблов и Илья Панфилов, начальник Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области генерал-майор Дмитрий Тишин, заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Сидорчук, член центрального штаба Бессмертного полка России Елена Скорнякова, директор Урало-Сибирского Дома знаний Игорь Белехов.

В 2022 году в международной акции «Диктант Победы» приняло участие более 5000 человек, работало 138 площадок во всех муниципалитетах Челябинской области.

«Диктант Победы» каждый год вовлекает все новых и новых участников, все больше молодых и взрослых людей принимают в нем участие, открывая для себя много нового. Те факты, которые изложены в задании диктанта, уже можно рассматривать как новые знания, а участие как повод узнать что-то новое об истории нашей страны и нашего родного края», - сказал Дмитрий Вяткин, открывая церемонию.

Ученица одиннадцатого класса школы Кунашакского района Полина Нигматуллина получила награду победителя «Диктанта Победы-2022» не только регионального, но и федерального этапа. Награду ей вручал в Музее Победы на Поклонной горе федеральный координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Я впервые принимала участие в «Диктанте Победы», перед началом волновалась, а потом при ответах на тестовые вопросы и при выполнении развернутой части сомнений не было, я отвечала так, как знала. Считаю такие акции помогают людям не забывать о том, что происходило с нашей страной, что определяет нас как единый народ, единую страну. Для меня участие в конкурсе еще и мое выражение уважения к истории моей страны», - поделилась Полина Нигматуллина.

Диплом победителя Народной премии «Я созидаю будущее» (премия учреждена в рамках проекта «Киноуроки в школах России», посвященного базовым нравственным ценностям) в номинации «Коллективизм» получил творческий коллектив школы №6 г. Южноуральска под руководством Светланы Харитоновой.