«Единая Россия» проверила ход капремонта в миасской школе №28

«Единая Россия» проверила ход капитального ремонта в школе №28 Миасса (Челябинская область).

Масштабное обновление образовательного учреждения проходит в рамках реализации народной программы «Единой России» и партийного проекта «Новая школа». В этом году в Миассе по партийной программе будет отремонтировано три учебных заведения.

Ремонтные работы на начальном этапе проверили исполняющий обязанности главы Миасского городского округа Дмитрий Проскурин, член президиума РПС, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Евгений Субачев, начальник управления образования администрации Миасского городского округа Анна Овсянникова, активисты местного отделения партии «Единой России», строители и общественники.

«Президент России Владимир Путин поручил создать программу капитального ремонта школ на ближайшие пять лет. Программа на 2022-2026 годы начала действовать. Будут отремонтированы и модернизированы более семи тысяч школ по стране, данный проект - важная часть народной программы партии», - отметил Евгений Субачев.

«В рамках народной программы «Единой России» в городе Миассе будут отремонтированы три школы: это школа №28, в которой мы находимся, школа №17 на проспекте Автозаводцев и школа №42 в поселке Ленинск. В рамках программы выделено около 133 миллионов рублей. По капитальному ремонту будет выполнена замена кровли, окон, инженерных коммуникаций, обновлена электропроводка, система отопления, канализация и водоснабжение. Также будет проведено благоустройство территорий вокруг учебных заведений, приведен в надлежащий вид фасад учреждений. Сейчас по всему комплексу идут работы: видим - изменяются инженерные сети, электропроводка появилась, стены готовят под штукатурку, демонтировано лишнее оборудование и перегородки, все работы проходят согласно графику», - рассказал Дмитрий Проскурин.

В ходе партийной проверки Евгений Субачев отметил, что для контроля качества и сроков ремонта школы был создан общественный штаб:

«В его работе принимают участие учителя, администрация школы, депутаты, представители совета родителей, представители подрядчика и общественные организации. И вот сегодня мы провели выездное заседание штаба, где проверили начальную стадию ремонта, записали пожелания и обратили внимание на то, что школа перестраивается полностью - это действительно полноценный капитальный ремонт».

В ремонтируемом здании 28-й школы на первом этаже располагается детский сад, на втором - начальная школа - 177 учеников. На время капитального ремонта дети переведены в соседний детский сад и второе школьное здание, расположенное рядом.

«Сейчас дети продолжают учебный процесс в другом здании, тоже относящемся к нашей школе, на Ленина, 121. Там дети занимаются во вторую смену, учебный процесс не страдает. Родители и школьники относятся к ситуации с пониманием, каждую неделю у нас проходят летучки, на которые мы приглашаем активистов родительского контроля», - рассказала директор школы №28 Наталья Роева.

Отметим, что, помимо ремонтных работ, в школы будет закуплено новое оборудование, лаборатории в класс физики и химии, появится новая мебель. Также образовательные учреждения получат антитеррористическую защищенность.

Завершить капремонт в миасских школах планируется к началу нового учебного года, сообщили в пресс-службе челябинского регионального отделения партии «Единая Россия».