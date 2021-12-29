Экопарк в Курчатовском районе Челябинска обзавелся световыми качелями и засиял огнями

Самое популярное общественное пространство Курчатовского района Челябинска – экопарк – преобразилось к Новому году.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что здесь появились дополнительные световые качели и праздничная иллюминация.

Напомним, идею создать в столице Южного Урала аналог московского парка качелей глава Челябинска Наталья Котова озвучила зимой 2021-го года. Городские власти выбрали для реализации инициативы мэра участок в Курчатовском районе, где ранее находились, незаконные торговые объекты.

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Территорию привели в порядок, команда управления архитектуры разработала концепцию нового объекта благоустройства. Этой осенью здесь смонтировали перголу и восемь качелей, уложили травмобезопасное покрытие, а подпорную стенку облицовали террасной доской.

Результаты благоустройства второго ноября оценили Наталья Котова и глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», парк качелей появился благодаря муниципально-частному партнерству - администрация Курчатовского района вложила в устройство его основания бюджетные средства, а предприниматель Дмитрий Бухарин пожертвовал три миллиона рублей, на которые были закуплены круглая конструкция и сами качели.

В 2022-м году здесь будут приведены к единому дизайн-коду имеющиеся нестационарные объекты торговли.