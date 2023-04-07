Экосистему Шершневского водохранилища ждет реабилитация

Экосистему Шершневского водохранилища – единственного источника питьевого водоснабжения Челябинска и ряда населенных пунктов в его окрестностях – ждет реабилитация.

Трехстороннее соглашение о взаимодействии при разработке мероприятий по реабилитации экологической системы водоема подписали Челябинский госуниверситет, МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» и главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов.

Как отмечают в пресс-службе ЧелГУ, за последние годы качество воды в Шершнях значительно ухудшилось: прогрессирует цветение, растет органическое загрязнение, появились неприятные запахи, повысилась цветность воды.

Правильная оценка экологического состояния водного объекта и достижение стабильности состояния экосистемы, а также улучшения качества воды, является актуальной задачей для сохранения значения Шершневского водохранилища как питьевого источника для населения Челябинска.

Участниками проекта по решению вышеуказанных проблем от университета, выступят учебный научно-исследовательский Центр биотехнологий и биологический факультет и факультет экологии.

«ЧелГУ активно включается в экологическую повестку региона, – отметил ректор вуза Сергей Таскаев. – Сотрудники единственного в регионе факультета экологии и биологического факультета занимаются не только подготовкой кадров по охране окружающей среды. Совместно с коллегами Центра биотехнологий наши ученые проводят научные исследования в области экологии, делятся своим экспертным мнением с общественностью и реализуют собственные проекты в сфере природоохранной деятельности».

Экологам и биологам ЧелГУ предстоит разработать программы и планы проведения исследований качества воды, состояния экологической системы и водных биоресурсов Шершневского водохранилища, а также объединенной системы Долгобродского, Ново-Кыштымского и Аргазинского водохранилищ.

На основе химического анализа проб воды за три предыдущих года ученые ЧелГУ постараются составить базу данных, которая поможет выполнить математическую интерпретацию многолетней динамики содержания биогенных элементов и развития планктонного альгоценоза как важных факторов состояния экосистемы.

Опыт в подобных исследованиях у ученых вуза уже наработан. Они анализировали состояние Аргазинского водохранилища, готовили рекомендации по его отчистке и зарыблению. Кроме того, уже много лет центр биотехнологий ЧелГУ занимаемся проблемами Шершневского водохранилища. Соглашение поможет ускорить процессы исследований.

«Процессы, которые происходят сейчас, свидетельствуют об ухудшении качества воды, изменении состояния экосистемы водохранилища, –подчеркнула начальник учебного научно-исследовательский Центр биотехнологий ЧелГУ Надежда Ходоровская. – Все это сказывается на водоснабжении и качестве питьевой воды Челябинска. Наша задача как ученых - выявить закономерности, благодаря которым мы сможем ответить на вопросы, как и почему это происходит, и дать рекомендации, чтобы изменить направление этих процессов».

Надежда Ходоровская выразила надежду, что ученым удастся выдать некие рекомендации, которые обеспечат качество воды.

«Здесь вопрос не только в воде, но и в донных отложениях, которые в большом количестве имеются в водохранилище, поскольку они имеют накопительный характер, - это тоже способствует процессам эстрофикации, ухудшению качества воды и таких показателей, как запах мутность, цветность», - отметила эксперт.

Кроме того, специалисты уверены, что ухудшение качества воды Шершней воздействует на процессы отчистки и превращения ее в питьевую, поскольку имеющиеся технологии очистных сооружений уже не справляются с многочисленными проблемами, которые появились в последнее время.