Экс-глава Каслинского района заплатит более двух миллионов рублей за уничтожение объекта культурного наследия

Экс-глава Каслинского района (Челябинская область) Александр Грачев заплатит свыше двух миллионов рублей за уничтожение выявленного объекта культурного наследия. Соответствующее решение суда вступила в законную силу.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, приговором Каслинского городского суда от 13-го июня 2018-го года бывший глава района Грачев признан виновным по части первой статьи 286 УК РФ в превышении должностных полномочий, повлекших уничтожение муниципального имущества – здания туберкулезного диспансера, являющегося выявленным объектом культурного наследия.

Прокурор города направил в суд исковое заявление о взыскании в пользу муниципального образования «Каслинский муниципальный район» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежных средств в размере двух миллионов 279-ти тысяч 493-х рублей.

Каслинский городской суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме, однако ответчик подал на судебное решение апелляционную жалобу, которую Челябинский областной суд оставил без удовлетворения, а решение суда Каслей – без изменения.

За исполнением судебного решения установлен контроль.