19.07.2023
В Крыму перекрыта трасса «Таврида» из-за пожара на полигоне
19.07.2023
Электричка Миасс - Челябинск теперь останавливается и в Полетаево
18.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 июля (18+)
18.07.2023
Нарушители природоохранного законодательства на Южном Урале заплатят 10 миллионов
18.07.2023
На курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль йоги, творчества и самопознания «Сансара-фест»
18.07.2023
Что любят глотать челябинские дети: врачи-эндоскописты рассказали о своей коллекции
Электричка Миасс - Челябинск теперь останавливается и в Полетаево
11.06.2023
В выходные увеличили число вагонов в Орлане между Челябинском и Екатеринбургом
05.06.2023
В выходные и праздник изменится график движения электричек на ЮУЖД
27.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
25.04.2023
Южноуральские ветераны смогут бесплатно ездить в электричках и автобусах с шестого по девятое мая
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023
Единороссы утвердили кандидатуру на пост спикера Заксобрания Челябинской области
18.07.2023
Военный эксперт: Черноморский флот должен блокировать побережье, которое находится под контролем Украины
18.07.2023
В Челябинске началось строительство Одигитриевского собора в женском монастыре
17.07.2023
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023