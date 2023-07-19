Электричка Миасс - Челябинск теперь останавливается и в Полетаево

Пригородный поезд №6002 Миасс-1 – Челябинск теперь будет делать дополнительную остановку. Соответствующее решение принято по просьбе жителей Челябинской области, сообщает Свердловская пригородная компания.

С 15 июля 2023 года пригородный поезд Миасс-1 – Челябинск останавливается на о.п.2078 (поселок Полетаево Сосновского района). На этот остановочный пункт поезд будет прибывать в шесть часов 25 минут и отправляться в шесть часов 26 минут.

В связи с этим незначительно изменится расписание поезда на участке Каширинский - Полетаево-1. Поезд будет делать остановки и отправляться на одну минуту раньше.

Ранее поезду №6002 Миасс-1 - Челябинск добавили четыре дополнительных остановки.

Кроме того, с восьмого июля поезда Челябинск - Бакал начали дополнительно останавливаться на станции Уржумка. Электричка с этой станции в сторону Челябинска отправляется в шесть часов 45 минут, в сторону Бакала – в 19 часов 50 минут.

А поезду №6055 Челябинск - Златоуст (отправление в 18:52) добавлено 14 дополнительных остановок.

Пассажиров просят внимательно следить за изменениями в расписании. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте АО «СПК», а также в железнодорожных пригородных кассах.