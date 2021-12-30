«Елка желаний»: чиновники Челябинска исполнили мечты детей и пожилых горожан

Глава города Челябинска Наталья Котова, ее заместители и руководители профильных комитетов исполнили заветные мечты детей и пожилых людей, приняв участие в городской «Елке желаний».

Мэр южноуральской столицы поздравила с наступающим Новым годом десятилетнего Степана, которому вручила планшет, а также маленькую Вику, мечтавшую о большой кукле.

«Второй год мы принимаем участие в этой замечательной акции, которая напитывает нас только положительными эмоциями. Это безумно приятно - лично увидеть радость, которую испытывают ребята, когда сбываются их заветные мечты», - отметила Наталья Котова.

Вице-мэр Игорь Постнов подарил шестилетним Сашеньке и Ярику рюкзаки для бассейна и мягкие игрушки. Надежда Рыльская исполнила мечту семилетней Таисии о наборе «Лего Френдс», а Сергей Авдеев поздравил 14-летнего Данила и двух его сестренок - Эвелину и Радиму, которым вручил шахматы и наборы для творчества.

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Председатель комитета по делам образования Светлана Портье поздравила юных футболистов - братьев Илью и Костю, которым вручила профессиональные бутсы и мяч. А руководитель комитета социальной политики Лариса Мошкова подарила планшет 13-летнему Егору.

В этом году на городскую «Елку желаний» попали мечты не только юных челябинцев, но и пожилых граждан, которые несмотря на почтенный возраст, активно участвуют в жизни областного центра, делятся своими успехами и бесценным опытом.

Так, заместитель главы города, руководитель аппарата администрации Валерий Смирнов выполнил желание 78-летней Лидии Григорьевны и подарил ей блендер. Аналогичный подарок получила пенсионерка Ольга Сергеевна - от вице-мэра по строительству Владимира Шамне.

Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов поздравил 93-летнюю Татьяну Сергеевну и вручил ей электрический чайник. 79-летняя Маргарита Александровна получила от главного дорожника Челябинска Андрея Ксензова палки для скандинавской ходьбы и утюг. Председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров подарил 89-летней Людмиле Викторовне пуховую шаль, созданную руками уральских мастериц.