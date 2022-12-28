28.12.2022
50 тысяч номеров газет теперь в распоряжении жителей Челябинской области
28.12.2022
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28.12.2022
График выплат пенсий за январь обнародовал ПФР по Челябинской области
28.12.2022
Елка желаний: дочь бойца СВО Аяна из Челябинской области получила синтезатор
27.12.2022
Металлурги ЧЦЗ исполнили новогодние желания воспитанников Центра помощи детям в Карабаше
27.12.2022
Мобильные привычки жителей Челябинской области изменились в 2022 году
Елка желаний: дочь бойца СВО Аяна из Челябинской области получила синтезатор
25.12.2022
Елка желаний: велосипеды для сестренок из поселка Сыртинский Челябинской области
24.12.2022
Елка желаний: Тракторозаводской район Челябинска присоединился к акции
24.12.2022
Елка желаний: глава Калининского района вручил подарки детям мобилизованного бойца
17.12.2022
В Челябинской области стартовала «Ёлка желаний»
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022