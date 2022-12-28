Елка желаний: дочь бойца СВО Аяна из Челябинской области получила синтезатор

Предновогодний марафон «Елки желаний» продолжается: семилетняя Аяна Батраканова из Кизильского района (Челябинская область) получила синтезатор. В этом году девочка пошла в музыкальную школу, поэтому мечтала о музыкальном инструменте. Ее папа медик, и в настоящее время находится в зоне СВО на Украине. Аяна готовится к его возвращению разучить и сыграть на синтезаторе «Вальс комарика».

В роли Деа Морозы для Аяны выступил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук:

«Аяна – очень обаятельный и открытый ребёнок. Я от всей души желаю ей больших успехов в учёбе и творчестве и, конечно, чтобы её отец скорее вернул ся домой».