Еловое вошло в рейтинг самых посещаемых озер этим летом

На Южном Урале составили рейтинг популярных озер - чаще всего челябинцы отдыхают на Увильдах, Тургояке и Еловом.

МТС с помощью Big Data проанализировала интернет-активность в местах летнего отдыха в Челябинской области. Самым популярным местом летнего отдыха в Челябинской области уже традиционно стало озеро Увильды, куда активно приезжают южноуральцы, а также гости из других регионов – Екатеринбурга, Тюмени, Перми, а также из Москвы. Вторым по популярности озером стал Тургояк – помимо жителей Миасса и Челябинска этим летом здесь активно отдыхают жители Уфы и Москвы. Озёра Кисегач и Сугояк, популярные в 2019 и 2020 годах, в этом году уступили место Еловому, которое замыкает тройку лидеров этого лета. В этом сезоне на его берегах чаще всего отдыхают жители Челябинской и Свердловской областей. Сред жителей Екатеринбурга самыми популярными озерами в Челябинский области стали Синара, Увильды и Калды – все они расположенные в Челябинском направлении.

Также в этом сезоне возросла средняя продолжительность отдыха на озёрах Челябинской области – она увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом и составила четыре дня. Этому способствовало длительное закрытие многих иностранных курортов, а также высокая загруженность южных направлений России.

Челябинцы, кто не может уехать из города на выходные, чаще проводят время на пляжах Шершневского водохранилища. Об этого говорит интернет-трафик абонентов МТС – он вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.