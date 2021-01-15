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«Фантазируйте!»: В Челябинске обсудили концепцию парка Гагарина

В Челябинске в Доме архитектора вчера, 14 января, прошла первая сессия по соучастному проектированию ЦПКиО имени Гагарина. Горожан разделили на девять групп, после чего им предложили воплотить самые смелые мечты о благоустройстве главного городского парка по аналогии с проектом благоустройства 115 километров набережной Миасса.

К 18 часам зал в Доме архитектора был полон челябинцев. На всех мест не хватило – некоторым горожанам пришлось стоять в проходе.

Вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков пояснил, зачем нужно соучастное проектирование, начав с размышлений об отличиях жителя от горожанина.

«Зачем это все нужно? Чем житель отличается от горожанина? Горожанин – это человек, которому небезразлична судьба своего родного города, и он сделает все, чтобы здесь было лучше, чтобы его дети здесь жили комфортно. Без привлечения прослойки активных горожан ничего не выйдет. Поэтому мы пришли к выводу, что, начиная с конца 2020 года, ни одно серьезное городское пространство не будет проектироваться без привлечения горожан. Здесь каша будет завариваться. Здесь все будет происходить на постоянной основе», - сказал Извеков, добавив, что город должен соответствовать самооценке горожанина.

К нему присоединился замглавы Челябинска по строительству Владимир Шамне. Он отметил, что парк Гагарина – это психологически важное место города.

«Парк уже сейчас - один из лучших парков. После того, как будут предложения по его улучшению, по доступности и наполненности, он станет лучшим парком в стране, - выразил уверенность Шамне. - Казань быстро не догоним, но будем стремиться. Ко всем мероприятиям, связанным с благоустройством, будем приглашать горожан, чтобы учитывать их мнение».

После слов чиновников горожанам в течение полутора часов приводили в пример парки мира и России. Челябинский градозащитник Юрий Латышев рассказал об истории парка Гагарина, а архитектор Наталья Макеева перечислила все неудобства, с которыми челябинцам приходится сталкиваться в парке.

Перед мозговым штурмом челябинцам предложили подкрепиться

После кофе-брейка активных горожан разделили на девять групп. Согласно идее, участники каждого стола должны продумать концепцию развития парка в рамках создания фильма: «Миссия в парке выполнима», «Кухня парк», «Три века Челябинска», «Чемпионы», «Инстапарк», «Парк игр разума», «Парк детского периода», «Сценарий фильма ЧЕлаут» и «Ла ла парк».

При этом часть горожан пришла поделиться своими идеями, а часть – посмотреть на эти предложения.

«Я пришел не то чтобы с предложениями, я пришел посмотреть и послушать о том, как планируется делать парк, - рассказал челябинец Сергей Ермаков. - Я планирую продолжать в Челябинске жить и воспитывать внуков. Парк – это место встречи, место для прогулок».

Вместе с тем, пока в Челябинске фантазируют на тему развития общественных пространств, в соседнем Магнитогорске занимаются реализацией строительства парков и бульваров, устанавливая там скамейки, качели, освещение и туалеты. 

Автор: Оксана Пузакова
Парк имени Гагарина
Челябинск
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КСП проверит эффективность расходования средств при строительстве новой инфекционки в Челябинске
12.01.2021 10:19
Мороз отменил занятия в школах Магнитогорска, но не для всех
12.01.2021 10:17
Скончалась вторая пострадавшая в ДТП с автобусом, перевозившим юных хоккеистов
11.01.2021 23:20
Текслер поручил главам обратить внимание на очистку внутридворовых проездов и тротуаров
11.01.2021 20:36
Алексей Текслер поручил представить к награде сотрудников ДПС, спасших юных хоккеистов
11.01.2021 18:17
Прокурор Лопин попрощался с коллективом
11.01.2021 17:53
В Челябинской области запустят новую пару пригородных поездов
11.01.2021 17:26
В Магнитогорске мусоровоз вытянул застрявшее на рельсах авто
11.01.2021 17:22
В Челябинской области закрыли три ковидные базы
11.01.2021 17:21
К Анисье холода пришли в Челябинскую область
11.01.2021 17:04
Текслер попросил южноуральцев сообщать ему обо всех проблемах с уборкой снега
11.01.2021 16:52
В Челябинске на улицу вышли необыкновенные ёлки
11.01.2021 16:41
В Челябинске задержан рецидивист, находящийся в федеральном розыске
11.01.2021 16:31
Ученые УрФУ: Радиация убивает коронавирус
11.01.2021 16:02
В Челябинской области будет продолжено бесплатное тестирование на ковид в ТРК
11.01.2021 15:36
АГК в Челябинской области наращивает мощности и модернизирует производство
11.01.2021 15:33
В Челябинской области двухлетний мальчик попал под колеса маршрутки
11.01.2021 15:31
В новогодние каникулы в Челябинской области не зарегистрировано роста заболеваемости ковидом
11.01.2021 15:01
Минздрав: Состояние девочки, серьезно пострадавшей в ДТП под Златоустом, стабильное
11.01.2021 14:36
В Чесменском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств
11.01.2021 14:34
Уголовное дело о разврате в детском лагере Челябинска передали в суд
11.01.2021 14:23
В Челябинскую область идут Васильевские морозы
11.01.2021 14:14
В аэропорту Челябинска утечка газа
11.01.2021 14:04
Челябинцев призвали выбрасывать елки на мусорки
11.01.2021 13:50
ВТБ сохранит сниженную ставку по кредитам наличными
11.01.2021 13:26
Утвержден прожиточный минимум на 2021 год
11.01.2021 13:02
В Челябинской области снято ограничение на движение большегрузов по М-5
11.01.2021 12:54
В Челябинске отменили приговор создателю финансовой пирамиды
11.01.2021 12:21
Зоозащитники Челябинска обнаружили на дне заброшенного погреба кладбище щенков
11.01.2021 12:06
В Челябинской области сняли запрет на работу общепита в ночные часы
11.01.2021 12:01
В Челябинской области число выявляемых за сутки случаев ковида сокращается, а число смертей растет
11.01.2021 11:44
Продлено ограничение движения большегрузов по трассе М-5
11.01.2021 11:26
Шансов выжить не было: на трассе под Златоустом Мазда залетела под Камаз
11.01.2021 11:24
В Челябинске с арт-объекта «Люстра» выкрутили 45 лампочек
11.01.2021 11:10
В Челябинске пассажир с ножом напал на таксиста
11.01.2021 11:05
В 2021 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель, а первая будет полной
11.01.2021 11:02
В центре Челябинска после ремонта открыли подземный переход
11.01.2021 10:52
Котова потребовала убирать снег с улиц Челябинска в круглосуточном режиме
11.01.2021 10:32
Челябинский областной фестиваль «Морозко» завершил свой театральный марафон
11.01.2021 10:25
Новое назначение в администрации Челябинска
11.01.2021 10:21
Миндортранс: Дороги Челябинской области в проезжем состоянии, автобусные рейсы не отменены
10.01.2021 20:59
В ДТП в Пластовском районе один человек погиб, двое пострадали
10.01.2021 20:11
В Челябинской области продлили ограничения на движение большегрузов по М-5
10.01.2021 19:29
В понедельник в Челябинской области снегопады и метели
10.01.2021 18:55
Дорожники продолжают очищать улицы Челябинска от снега в сопровождении машин ГИБДД
10.01.2021 18:04
В Челябинской области из-за снегопада могут отменить часть автобусных рейсов
10.01.2021 17:36
Сильные снегопады в Челябинской области продолжатся и предстоящей ночью
10.01.2021 12:52
На очистку дорог от снега в Челябинской области выведено 256 единиц техники, в Челябинске - 202
10.01.2021 12:31
Сегодня - четвертый день Рождественских Святок
10.01.2021 12:11
В Челябинской области из-за снегопада ограничили движение на федеральной трассе М-5
10.01.2021 11:49
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 39 тысяч
09.01.2021 23:27
В воскресенье южноуральцы еще успеют бесплатно сдать тест на ковид
09.01.2021 22:14
Минздрав: Состояние фельдшера, пострадавшего в ДТП со скорой в Челябинске, стабильное
09.01.2021 20:42
Челябинские коммунальщики устранили течь на Бродокалмакском тракте
09.01.2021 19:35
В Челябинске повесился военнослужащий Росгвардии
09.01.2021 18:10
Минэкологии заверяет, в новогодние каникулы, несмотря на НМУ, воздух в Челябинске был чистым
09.01.2021 17:18
Южный циклон принесет в Челябинскую область снегопады и метели
09.01.2021 16:49
В Челябинске на костюмированный парад вышли собаки-аристократы
09.01.2021 16:32
В воскресенье в Челябинской области ожидаются снегопады
09.01.2021 16:06
Мороз может отменить занятия в школах Челябинска после новогодних каникул
09.01.2021 14:10
По факту травмирования ребенка на канатной дороге в Магнитогорске возбуждено уголовное дело
09.01.2021 12:20
В дни рождественских святок принято совершать добрые дела
09.01.2021 12:01
Финальную новогоднюю зарядку для южноуральцев проведет «Динамо-Уралочка»
09.01.2021 11:39
Еще 350 южноуральцев победили ковид
08.01.2021 21:36
Прокуратура начала проверку по факту ЧП на канатной дороге в экопарке Магнитогорска
08.01.2021 17:39
В субботу зарядку с южноуральцами проведет первая российская чемпионка мира по тхэквондо
08.01.2021 17:17
Девятого января в Челябинской области морозы немного ослабеют
08.01.2021 16:53
Восьмого января - Собор Пресвятой Богородицы, второй день рождественских Святок
08.01.2021 14:17
Две молодые челябинки устроили переполох с пожаром в развлекательном заведении на Цвиллинга
08.01.2021 13:46
Жители Копейска выстраиваются в очередь, чтобы сдать тест на ковид