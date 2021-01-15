В Челябинске задержаны аферистки, которые «развели» 50 горожан на три миллиона рублей

Пожилым южноуральцам объяснили, где поставить прививку от ковида и какие могут быть последствия

В Челябинской области справились с ковидом более 26 тысяч жителей

«Фантазируйте!»: В Челябинске обсудили концепцию парка Гагарина

В Челябинске в Доме архитектора вчера, 14 января, прошла первая сессия по соучастному проектированию ЦПКиО имени Гагарина. Горожан разделили на девять групп, после чего им предложили воплотить самые смелые мечты о благоустройстве главного городского парка по аналогии с проектом благоустройства 115 километров набережной Миасса.

К 18 часам зал в Доме архитектора был полон челябинцев. На всех мест не хватило – некоторым горожанам пришлось стоять в проходе.

Вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков пояснил, зачем нужно соучастное проектирование, начав с размышлений об отличиях жителя от горожанина.

«Зачем это все нужно? Чем житель отличается от горожанина? Горожанин – это человек, которому небезразлична судьба своего родного города, и он сделает все, чтобы здесь было лучше, чтобы его дети здесь жили комфортно. Без привлечения прослойки активных горожан ничего не выйдет. Поэтому мы пришли к выводу, что, начиная с конца 2020 года, ни одно серьезное городское пространство не будет проектироваться без привлечения горожан. Здесь каша будет завариваться. Здесь все будет происходить на постоянной основе», - сказал Извеков, добавив, что город должен соответствовать самооценке горожанина.

К нему присоединился замглавы Челябинска по строительству Владимир Шамне. Он отметил, что парк Гагарина – это психологически важное место города.

«Парк уже сейчас - один из лучших парков. После того, как будут предложения по его улучшению, по доступности и наполненности, он станет лучшим парком в стране, - выразил уверенность Шамне. - Казань быстро не догоним, но будем стремиться. Ко всем мероприятиям, связанным с благоустройством, будем приглашать горожан, чтобы учитывать их мнение».

После слов чиновников горожанам в течение полутора часов приводили в пример парки мира и России. Челябинский градозащитник Юрий Латышев рассказал об истории парка Гагарина, а архитектор Наталья Макеева перечислила все неудобства, с которыми челябинцам приходится сталкиваться в парке.

Перед мозговым штурмом челябинцам предложили подкрепиться

После кофе-брейка активных горожан разделили на девять групп. Согласно идее, участники каждого стола должны продумать концепцию развития парка в рамках создания фильма: «Миссия в парке выполнима», «Кухня парк», «Три века Челябинска», «Чемпионы», «Инстапарк», «Парк игр разума», «Парк детского периода», «Сценарий фильма ЧЕлаут» и «Ла ла парк».

При этом часть горожан пришла поделиться своими идеями, а часть – посмотреть на эти предложения.

«Я пришел не то чтобы с предложениями, я пришел посмотреть и послушать о том, как планируется делать парк, - рассказал челябинец Сергей Ермаков. - Я планирую продолжать в Челябинске жить и воспитывать внуков. Парк – это место встречи, место для прогулок».

Вместе с тем, пока в Челябинске фантазируют на тему развития общественных пространств, в соседнем Магнитогорске занимаются реализацией строительства парков и бульваров, устанавливая там скамейки, качели, освещение и туалеты.