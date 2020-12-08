В Челябинске представили масштабный проект по обустройству 115 км набережной

В Челябинске обустройство 115-километров набережной может объединить весь город. Масштабный проект по изменению городского пространства представили во вторник, 8 декабря, в Доме архитекторов.
Суть проекта заключается в том, чтобы река Миасс объединила весь Челябинск. По словам партнера Development Pro Вахтанга Чикаберидзе, согласно идее, житель сможет добраться из одной части города в другую на велосипеде, роликах или доплыть на лодке. При этом на протяжении всего русла будет чистая вода и зеленые насаждения.
Проект будут развивать по шести направлениям или, как выразился Вахтанг Чикаберидзе, волнам: родная, спортивная, здоровая, культурная, молодежная, роскошная.
Суть «волн» заключается в том, чтобы на протяжении реки располагались спортивные объекты, малые архитектурные формы, пешеходные мосты, места для отдыха и проведения мероприятий для молодежи.
Создание такой набережной, по словам Чикаберидзе, может занять не один десяток лет. А стоимость создания благоустроенной территории может исчисляться миллиардами рублей.
Спикер также добавил, что поставлена задача привлечь не только федеральные средства для строительства набережной, но и сделать часть объектов за счет частных инвесторов.