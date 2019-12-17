Магнитогорск определился, что благоустраивать

В Магнитогорске выбрали территории для благоустройства. Бульвар, так понравившийся горожанам, станет вдвое длиннее.

Напомним, что голосование по программе «Комфортная городская среда» в Магнитогорске проходило в течение двух дней, 13 и 14 декабря.

Результаты сегодня, 17 декабря,огласил спикер городского Собрания Александр Морозов. Всего в голосовании приняли участие 6,5 тысячи человек, отдав за разные территории почти 10 тысяч голосов. Ведь выбрать предлагалось одну или несколько территорий.

Большинство отдали предпочтение продолжению бульвара вдоль проспекта Карла Маркса. За него отдано 26,9% голосов. Вторым по рейтингу стал парк у Вечного огня – 19,9%. На третьей строчке – сквер Ветеранов Магнитки – 19,3%. Далее следует набережная – 18,7%. Замыкает список скверТрёх поколений – 15,2%.

«Бульвар по проспекту Карла Маркса ожидаемо победил, во-первых, потому что в южной части города магнитогорцы не избалованы скверами и парками. Во-вторых, вдоль проспекта высокие дома и большая плотность населения, много молодых семей», - отметил спикер.

Кстати, магнитогорцы хотят видеть продолжение именно той красоты, которую недавно оценил губернатор области Алексей Текслер. Во время последнего визита в Магнитку он подчеркнул, что этот опыт нужно перенимать всем городам Южного Урала.