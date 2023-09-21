Фестиваль «Броня Танкограда» покажет боевую технику в действии

В субботу, 23 сентября в Челябинской области пройдет Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда-2023». Местом проведения масштабного военно-исторического события станет Чебаркульский полигон. Увидеть своими глазами боевую технику времен Великой Отечественной войны, а также современные образцы вооружения российской армии в действии приглашают всех желающих.

В этом году традиционный танковый фестиваль «Броня Танкограда» будет посвящен 90-летнему юбилею Челябинского завода ЧТЗ, а также приурочен к памятной дате в истории Челябинской области — Дню героев Танкограда, которая отмечается ежегодно шестого октября. Фестиваль проводится в честь Дня танкиста, который празднуют в нашей стране во второе воскресенье сентября, а также призван сплотить южноуральцев для народной поддержки воинов армии России, участвующих в СВО.

В день фестиваля на площадке 255-ого межвидового полигона Министерства обороны РФ в городе Чебаркуле военные специалисты покажут различные боевые машины, танки и образцы вооружения разных периодов истории России. Как отмечают организаторы события, техника будет показана в действии — на полигоне пройдет зрелищная имитация боевой стрельбы из различных видов оружия, стать очевидцами которой смогут все желающие.

«Будут показаны реконструкции боевых действий с имитацией боевых стрельб из различных периодов нашей истории, — рассказывают организаторы фестиваля «Броня Танкограда», — а также выставка вооружения, военной и спасательной техники от Великой Отечественной войны до наших дней».

Разнообразные выставочные и просветительские площадки, открытые на фестивале, устроители особенно рекомендуют посетить организованным группам школьников и молодежи, ведь здесь можно будет получить самую достоверную информацию об учёбе в военных ВУЗах России.

Начало работы выставок на Чебаркульском полигоне в субботу, 23 сентября, в 10:00. Торжественное открытие Уральского танкового фестиваля начнется в 12:00. Посещение свободное для всех, но организаторы предупреждают, что общая парковка для автомобилей расположена на расстоянии одного километра от места основного действия. Заезд на полигон будет возможен со стороны посёлка Непряхино.