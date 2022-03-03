Фестиваль уличной еды под Миассом обещает гостям незабываемые гастрономические удовольствия

Под Миассом (Челябинская область) пятого и шестого марта пройдет фестиваль уличной еды «Вкусная Масленица».

На празднике можно будет попробовать русские блинчики, калитки и пироги из печи, самаркандский плов, индийские пирожки с телятиной и шашлык на вилах. Еще одна особенность весеннего гастрофеста – Масленицу будут жечь дважды!

Фестиваль развернется на площадке фермы «Соколиное пригорье». Оба дня программа мероприятия будет повторяться, а фудкорт – работать с 11.00 до 19.00.

Гостям предложат блюда, приготовленные уральскими шеф-поварами по авторским и народным рецептам. Основными горячими угощения станут самаркандский плов и шурпа из козлёнка. Также можно будет отведать выпечку из дровяной печи: пирожки, шаньги, самосу, пиццу и, конечно же, блинчики. А в баре «Теплая варежка» посетители согреются пряным сбитнем с брусникой, взваром с иван-чаем и фруктами, вишневой медовухой.

Как рассказала представитель Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Сукинова, на фестивале можно будет приобрести натуральные фермерские продукты для домашнего стола: сыры, консервы с ресторанными блюдами.

Помимо гастрономии для гостей подготовлена и развлекательная программа: лучный тир, катание на «банане» и в санях, запряженных пони, потешные бои, файер-шоу, большой масленичный хоровод. Для детей – взятие снежной крепости, перетягивание каната, экскурсия по ферме и знакомство с ее обитателями.

По традиции, в конце праздника будет сожжено чучело зимы, а самые смелые смогут покорить ледяной столб и забрать привязанную к его верхушке награду – 30 тысяч рублей.

Отметим, добраться до фестиваля можно будет на туристических шаттлах. Билет на автобус из Миасса стоит 150 рублей, из Челябинска – 400. Вход на сам праздник свободный.

Забронировать место в шаттле и ознакомиться с подробной программой мероприятий можно на сайте Уральской фестивальной компании и в Инстаграм.