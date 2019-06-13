Фонд «Металлург» приступил к реализации программы «Движение без боли»
В рамках этой программы центр медико-социальной защиты благотворительного фонда «Металлург» (крупнейший благотворитель – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») принял первых участников – пенсионеров города Магнитогорска.
«Движение без боли» - эта социально значимая программа благотворительного фонда «Металлург» вновь стала победителем конкурсного отбора на предоставление субсидий Министерства социальных отношений Челябинской области. На ее реализацию выделено более 410 тысяч рублей.
На базе центра медико-социальной защиты БФ «Металлург» пройдут оздоровление 60 пенсионеров города Магнитогорска. Для людей пожилого возраста, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, будут дополнительно организованы занятия скандинавской ходьбой и аквааэробикой.
По информации БФ «Металлург»