Гастроэнтеролог назвала признаки больной печени

Врач-гастроэнтеролог клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ, Челябинск) Ирина Строкова назвала признаки больной печени и рассказала, как не пропустить опасное заболевание.

Печень не имеет нервных окончаний и, следовательно, не болит. Боль в правом предреберье возникает при воспалении серозной оболочки увеличенной печени, а также из-за отклонений в работе желчных протоков.

«К симптомам заболеваний печени относятся повышенная утомляемость, бессонница, отечность, частые приступы тошноты и рвоты, горечь во рту, желтый налет на языке, чувство тяжести, дискомфорта и боли в правом подреберье. Также должны насторожить такие внешние признаки, как желтушность слизистых и кожи, изменение цвета мочи (потемнение) и обесцвечивание кала», - рассказала Ирина Строкова.

При появлении подобных симптомов следует немедленно обратиться к специалисту – терапевту или гастроэнтерологу. Врач обязательно назначит следующие лабораторные тесты: общий анализ крови, общий анализ мочил, копрограмма, биохимические анализы, АЛТ, АСТ, ГГТП, ЛДГ, щелочная фосфотаза, общий билирубин и фракции.

Повышение ферментов печени и других показателей могут указывать на наличие патологий. Заболевания диагностируются с помощью УЗИ. Для уточнения диагноза возможно проведение КТ, МРТ и фибросканирование.