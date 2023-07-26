26.07.2023
Гастроэнтеролог назвала признаки больной печени
26.07.2023
ММК за полгода направил на социальные и благотворительные программы почти 1,5 миллиарда рублей
26.07.2023
Управление Россельхознадзора обратилось в Челябинскую природоохранную прокуратуру
26.07.2023
Искусство с неограниченными возможностями: в Челябинске открывается новая выставка
26.07.2023
Восьмое чудо появилось в семье Беловых из Челябинской области
26.07.2023
Челябинские врачи в 2023 году выполнили шесть трансплантаций печени
Гастроэнтеролог назвала признаки больной печени
Когда бить тревогу?
13.04.2023
Специалисты Клиники ЮУГМУ выявляют фиброз печени без биопсии
02.03.2023
Врачи Клиники ЮУГМУ спасли пенсионерку из Златоуста с редкой опухолью
21.02.2023
Клиника ЮУГМУ выявляет рак печени на ранних стадиях и успешно лечит болезнь
10.02.2023
Врачи клиники ЮУГМУ возвращают пациентам слух и возможность дышать
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023