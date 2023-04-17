Гастропарк в Челябинске приглашает на свое трехлетие в Фокус

На протяжении трех лет Гастропарк радовал своей вкусной едой, напитками, приятной атмосферой, дарил разные эмоции как взрослым, так и детям.

В дни празднования своего дня рождения Гастропарк дарит спецпредложение* и грандиозную шоу-программу.

В программе дня рождения:

- более 300 блюд и 20 участников;

- мастер-классы для детей;

- дегустации ;

- детский спектакль и игры для детей, аквагрим;

- интерактивные игры в стиле телешоу ;

- живая музыка, развлекательная программа, подарки и торт.

Главный приз праздника это купон на 50 блюд от Гастропарка.

22 апреля



Детские мастер-классы* *

14:00

· Мастер-класс от героев спектакля (сцена)

· Мастер-класс «Готовим хачапури»

· Мастер-класс «Весеннее настроение» от частного детского сада

15:00

· Мастер-класс «Роспись на пряниках»

· Мастер-класс «Приготовление мороженого»

16:00

· Мастер-класс «Приготовление сладкой ваты»

· Мастер-класс «Создание уникальных фигурок из шариков»

17:00

Мастер-класс «Приготовление сладкого Чебурашки»

18:00

Мастер-класс «Приготовление сладкого Чебурашки»

Шоу-программа (СЦЕНА)

с 13:00 — детский спектакль

с 14:00 — детский МК на сцене

с 15:00 — шоу мыльных пузырей

с 16:00 — развлекательная программа

с 18:00 — выступление фокусника





Аквагрим

с 14:00 до 19:00

И нтерактивные игры в стиле телешоу

с 13:00 до 16:00



*Количество мест ограничено. Записаться на мастер-классы и дегустации можно на информационной стойке ГАСТРОПАРКА день в день. Один человек может участвовать только в одном мастер-классе или дегустации.



23 апреля

Детские мастер-классы*

14:00

· Мастер-класс от героев спектакля (сцена)

· Мастер-класс «Готовим чизстейк с курочкой»

· Мастер-класс «Весеннее настроение» от частного детского сада

15:00

· Мастер-класс «Роспись на пряниках»

· Мастер-класс «Приготовление мороженого»

16:00

· Мастер-класс «Приготовление сладкой ваты»

· Мастер-класс «Создание уникальных фигурок из шариков»

17:00

Мастер-класс «Приготовление сладкого Чебурашки»

18:00

Мастер-класс «Приготовление сладкого Чебурашки»



Шоу-программа (СЦЕНА)

с 13:00 — детский спектакль

с 14:00 — детский МК на сцене

с 15:00 — шоу мыльных пузырей

Аквагрим

с 14:00 до 19:00

Шоу

с 13:00 до 20:00



**Количество мест ограничено. Записаться на мастер-классы и дегустации можно на информационной стойке ГАСТРОПАРКА день в день. Один человек может участвовать только в одном мастер-классе или дегустации.



ВХОД СВОБОДНЫЙ(0+)



22 и 23 апреля, Гастропарк ТРЦ Фокус,ул..Молдавская 16, 3 этаж.



*Подробности о спецпредложении, дегустациях и тайминге дня рождения на сайте и в соцсетях Гастропарка.