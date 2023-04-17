Гастропарк в Челябинске приглашает на свое трехлетие в Фокус

На протяжении трех лет Гастропарк радовал своей вкусной едой, напитками, приятной атмосферой, дарил разные эмоции как взрослым, так и детям.
В дни празднования своего дня рождения Гастропарк дарит спецпредложение* и грандиозную шоу-программу.
В программе дня рождения:
- более 300 блюд и 20 участников;
- мастер-классы для детей;
- дегустации ;
- детский спектакль и игры для детей, аквагрим;
- интерактивные игры в стиле телешоу ;
- живая музыка, развлекательная программа, подарки и торт.
Главный приз праздника это купон на 50 блюд от Гастропарка.
22 апреля
Детские мастер-классы**
14:00
· Мастер-класс от героев спектакля (сцена)
· Мастер-класс «Готовим хачапури»
· Мастер-класс «Весеннее настроение» от частного детского сада
15:00
· Мастер-класс «Роспись на пряниках»
· Мастер-класс «Приготовление мороженого»
16:00
· Мастер-класс «Приготовление сладкой ваты»
· Мастер-класс «Создание уникальных фигурок из шариков»
17:00
Мастер-класс «Приготовление сладкого Чебурашки»
18:00
Мастер-класс «Приготовление сладкого Чебурашки»
Шоу-программа (СЦЕНА)
с 13:00 — детский спектакль
с 14:00 — детский МК на сцене
с 15:00 — шоу мыльных пузырей
с 16:00 — развлекательная программа
с 18:00 — выступление фокусника
Аквагрим
с 14:00 до 19:00
Интерактивные игры в стиле телешоу
с 13:00 до 16:00
*Количество мест ограничено. Записаться на мастер-классы и дегустации можно на информационной стойке ГАСТРОПАРКА день в день. Один человек может участвовать только в одном мастер-классе или дегустации.
23 апреля
Детские мастер-классы*
14:00
· Мастер-класс от героев спектакля (сцена)
· Мастер-класс «Готовим чизстейк с курочкой»
· Мастер-класс «Весеннее настроение» от частного детского сада
15:00
· Мастер-класс «Роспись на пряниках»
· Мастер-класс «Приготовление мороженого»
16:00
· Мастер-класс «Приготовление сладкой ваты»
· Мастер-класс «Создание уникальных фигурок из шариков»
17:00
Мастер-класс «Приготовление сладкого Чебурашки»
18:00
Мастер-класс «Приготовление сладкого Чебурашки»
Шоу-программа (СЦЕНА)
с 13:00 — детский спектакль
с 14:00 — детский МК на сцене
с 15:00 — шоу мыльных пузырей
Аквагрим
с 14:00 до 19:00
Шоу
с 13:00 до 20:00
**Количество мест ограничено. Записаться на мастер-классы и дегустации можно на информационной стойке ГАСТРОПАРКА день в день. Один человек может участвовать только в одном мастер-классе или дегустации.
ВХОД СВОБОДНЫЙ(0+)
22 и 23 апреля, Гастропарк ТРЦ Фокус,ул..Молдавская 16, 3 этаж.
*Подробности о спецпредложении, дегустациях и тайминге дня рождения на сайте и в соцсетях Гастропарка.