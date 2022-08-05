Где можно бесплатно посмотреть фильмы в жанре фантастика?

Фантастика – один из самых популярных жанров в кино. Такие фильмы отличаются захватывающей сюжетной линией, поэтому при их просмотре зрители гарантировано получают острые ощущения. Тематика может быть самой разной:

загробная жизнь;

нанотехнологии;

роботы;

космос;

вторжение инопланетян;

эпидемии.

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