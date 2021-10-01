01.10.2021
На территории четырех городов Челябинской области объявлены НМУ
01.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
01.10.2021
Известный музыкальный критик презентует в Челябинске свою книгу
01.10.2021
В Челябинске пройдет Всероссийский форум инклюзивного творчества «Необыкновенные люди»
01.10.2021
Открытые мастер-класс пройдут в рамках фестиваля одного дня «Метаморфозы» в Челябинске
01.10.2021
Не проезжайте мимо: колония Копейска открыла выставку для садоводов
Гехт: Будем двигаться в логике, что жизнь непривитых будет менее удобной
01.10.2021
Беременные южноуралочки, переболевшие ковидом, пройдут реабилитацию в санаториях
08.09.2021
В Златоуст, где сложилась сложная ситуация по ковиду, отправлены областные врачи
30.08.2021
Заставят ли вакцинироваться студентов и введут ли ограничения для непривитых
30.08.2021
Первого сентября линейки в школах Челябинской области пройдут в уличном формате
Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно
30.09.2021
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
30.09.2021
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
29.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021