Гехт: Будем двигаться в логике, что жизнь непривитых будет менее удобной

Власти Челябинской области считают пока недостаточными темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Пока в регионе не планируется вводить новые ограничения, но жизнь непривитых более менее удобной.

«Мы продолжаем вакцинацию, но не теми темпами, которыми хотелось бы, с учетом еще и того, что мы растем по заболеваемости», - констатировала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге первого октября.

На сегодняшний день в области вместе с населением ЗАТО первым компонентом вакцинировано 929 тысяч 850 человек, что составляет 57,4% от плана (было изначально запланировано привить 60% взрослого населения). В настоящий момент привито чуть меньше 35 процентов от всего взрослого населения.

«По линии областных учреждений здравоохранения вакцинировано 869 тысяч 940 человек. На второй этап вакцинации не явились 2,9% жителей. Это может быть связано с разными причинами - отъездами, заболеваниями. Это достаточно низкий процент по сравнению со среднероссийскими показателями», - отметила Ирина Гехт.

Повторно вакцинировалось почти 26 тысяч жителей. «На ревакцинацию люди идут осознанно, особенно те, кто перенес заболевание в прошлую волну», - подчеркнула Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор отметила, что регион пока не устанавливает новых ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и низкими темпами вакцинации. Но не исключено их введение.

«Практику (введена в области – прим.), которая была введена при посещении хоккейных матчей - по QR-кодам, многие регионы применяют. Пока дополнительные ограничения не обсуждались. Но изменилась риторика на федеральном уровне. Вчера пресс-секретарь президента верно сказал, что непривитым людям будет менее удобно жить, чем привитым. В этой логике мы будем двигаться, исходя из уровня заболеваемости и эпидобстановки на территории региона», - подчеркнула Ирина Гехт.