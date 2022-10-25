Южноуральцы теперь могут привиться от ковида и назальной вакциной

Жителям Челябинской области стал доступен новый способ вакцинации от коронавирусной инфекции – в регион поступила назальная вакцина.

Теперь помимо привычной инъекции челябинцы могут поставить прививку интраназально с помощью специальной насадки-атомайзера.

Назальная вакцина, как и обычный инъекционный «Спутник V», разработана в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и ставится в два этапа с промежутком в три недели. При этом за месяц до введения вакцины нельзя другие прививки, не должно быть обострений хронических заболеваний и в момент вакцинации самочувствие пациента должно быть хорошим. Чтобы в этом убедиться, врач перед прививкой проводит осмотр пациента.

После осмотра медсестра берет ампулу с вакциной, набирает содержимое в обычный шприц, но у которого вместо иглы ставится атомайзер.

Пациент закрывает один носовой вход пальцем, а в другой ему на вдохе впрыскивается препарат. Мелкие капли орошают слизистую оболочку носа, избыток препарата стекает по задней стенке глотки.

После вакцинации нельзя два часа пить, есть и курить, также стоит воздержаться от чихания и высмаркивания. Также пациент должен быть под наблюдением медработников в течение 30 минут, уточнили в минздраве.

Заместитель главного врача ГКБ №1 Татьяна Колчинская отметила, если пациент в первый раз вакцинируется от коронавируса, то советуют ставить инъекционно первый и второй компонент. Назальная вакцина рекомендуется при повторной вакцинации.

Назальный препарат создает местный иммунитет - иммунную защиту на слизистой носоглотки, которая препятствует попаданию инфекции в организм.

Всего в область поступило 100 тысяч насадок, которые будут распределяться между медицинскими организациями. Жители смогут узнать о наличии назальной вакцины в поликлинике по месту жительства пациенты могут у своего врача.

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