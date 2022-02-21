Более двух тысяч подростков Челябинской области уже сейчас смогут получить QR-код

В Челябинской области уже более двух тысяч подростков поставили прививку против коронавирусной инфекции вакциной «Спутник М». Привитые несовершеннолетние смогут получить медицинский сертификат (QR-код) в МФЦ или на портале "Госуслуги".

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, к настоящему моменту вакцинировались против коронавируса две тысячи 75 детей области в возрасте от 12 до 17 лет.

Министерство здравоохранения области направило в федеральный центр заявки на новую партию вакцины против коронавирусной инфекции для детей от 12 до 17 лет «Спутник М».

Как сообщает пресс-служба Минфицры РФ, вакцинированные подростки могут оформить медицинский сертификат для несовершеннолетних. Соответствующую функцию реализовали Минцифры совместно с федеральным Минздравом. До 14 лет сертификат можно получить в МФЦ, после 14 лет - на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи.

Подростки старше 14 лет смогут зарегистрироваться на портале Госуслуги самостоятельно. Для этого им понадобится указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Детей младше 14 лет смогут зарегистрировать их родители, если у них есть учётная запись на портале.

Как уже сообщало агентство, 24 ноября 2021 года министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет включительно – Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М»), разработанную Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Детская вакцина аналогична взрослому препарату «Спутник V», но дозировка уменьшена в пять раз. Этот препарат также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

В Челябинскую область первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» 2400 комплектов поступила 25 января. Подростки могут привиться можно не только в школе, но также в поликлинике по месту жительства и в мега-пункте вакцинации в КРК «Мегаполис» с 10 до 20 часов. Прививка ставится бесплатно и по добровольному согласию.

Постановление о регистрации детей и подростков на портале «Госуслуги» Правительство РФ утвердило в феврале 2022 года.