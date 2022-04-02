02.04.2022
Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от ковида
02.04.2022
Введена отсрочка на обязательное оснащение автобусов и маршруток тахографами
02.04.2022
Банк не вправе взимать плату за оформление кредитных каникул
02.04.2022
Ставки по кредитам для застройщиков снижены до 15%
02.04.2022
Пригородные поезда на ЮУЖД переходят на летний график движения
02.04.2022
В деревне Горное, дорогу к которой залило водой, нет угрозы подтопления домов
Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от ковида
02.04.2022
На сутки заболело ковидом почти полтысячи южноуральцев
01.04.2022
На первое апреля более семи тысяч южноуральцев болеют ковидом
31.03.2022
В Челябинской области растет темп снижения суточного числа заболевших
30.03.2022
За сутки ковид подтвержден у 542 южноуральцев
Жители Долгодеревенского жалуются на плохие условия в районной больнице
01.04.2022
Журналист немецкой газеты Jungle Welt: Для другого мнения в СМИ Европы не остаётся места
31.03.2022
В Челябинской области снизились цены на ряд товаров и услуг
31.03.2022
В Челябинской области ФСБ задержала сторонника неонацистской молодежной группировки «М.К.У.»
30.03.2022
Южноуральцы продолжают жаловаться губернатору на непроходимые дороги
30.03.2022