Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от ковида

Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) для профилактики новой коронавирусной инфекции», - сообщило ведомство в своем официальном Telegram-канале. Назальная вакцина, как и «Спутник V», разработана НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России.

Она также состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов. Вакцина вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.

В ведомстве уточнили, что такой способ введения формирует мукозальный иммунитет в отношение ковида, вызываемого вирусом на поверхности слизистой дыхательного тракта.

«Назальное введение вакцины пациентам формирует гуморальный (увеличение титров антител IgA в крови и носовых секретах, антител IgG, вируснейтрализующих антител в крови) и клеточный иммунный ответ к инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», - пояснили в минздраве.

В ведомстве также пояснили, что на сегодняшний день применение вакцины разрешено только в условиях медорганизаций, осуществляющих вакцинопрофилактику. Вакцинироваться назальной вакциной могут только лица в возрасте 18 лет и старше.

Препарат противопоказан лицам, у которых в анамнезе были тяжелые аллергические реакции, а также имеющим гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания. При обострении хронических болезней вакцинацию можно проводить через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.

Назальную вакцину можно использовать для вакцинации беременных (после 22-й недели) и при грудном вскармливании.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ноябре 2021 года принял участие в эксперименте по применению назальной вакцины и потом поделился своими впечатлениями и рассказал о самочувствии.

У российских ученых уже есть опыт создания назальной вакцины - вакцина против полиомиелита.