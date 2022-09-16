В России начались клинические испытания назальной вакцины от гриппа и COVID-19

Ученые из Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России работают над универсальной интраназальной вакциной, способной выработать иммунитет одновременно к коронавирусной инфекции и к гриппу, сообщает официальный телеграм-канал Минздрава РФ.

«Сейчас мы обосновываем, прежде всего, его эффективность от ковида, следующее исследование - эффективность его против гриппозных инфекций, - отметил директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. - Вакцина для интраназального применения и надеемся, что в следующем году она будет уже доступна для всех»

Руководитель института рассчитывает, что препарат успешно пройдёт все испытания - и новая эффективная и безопасная вакцина станет доступна для всех уже в следующем году.