16.09.2022
В Шершнёвское водохранилище выпущено 40 тысяч молоди сазана
16.09.2022
В России начались клинические испытания назальной вакцины от гриппа и COVID-19
16.09.2022
Назначен новый прокурор Чебаркуля
16.09.2022
Мэрия Златоуста ответила на претензии судебных приставов
16.09.2022
Замом главы ГУ МВД по Челябинской области стал росгвардеец
16.09.2022
Полицейские Челябинска задержали парней, которые зарабатывали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»
В России начались клинические испытания назальной вакцины от гриппа и COVID-19
15.09.2022
В Челябинской области ждут назальную вакцину от ковида
15.09.2022
За сутки заболел ковидом 841 южноуралец, выздоровело 499, умерло двое
14.09.2022
За сутки число заболевших ковидом южноуральских школьников выросло почти в 1,5 раза
13.09.2022
За сутки темп роста заболевших ковидом южноуральцев вырос почти в два раза
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022