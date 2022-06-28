В Челябинской области "антиваксеров" отстраняли от работы, сенатор Павлова выясняет, правомерно ли это

В Челябинской области в разгар эпидемии коронавирусной инфекции 11 сотрудников органов государственной власти были временно отстранены от работы за отказ своевременно вакцинироваться против ковида. Правомерно ли это было? Этот вопрос сенатору Павловой задавали не только челябинцы, и она направила соответствующий запрос в Генпрокуратуру РФ.

«В органах государственной власти 11 сотрудников были отстранены от работы во исполнение постановления главного государственного санитарного врача по Челябинской области. Из них девять человек приступили к работе после предоставления QR-кода. Один приступил к работе в связи с отменой постановления главного государственного санитарного врача по Челябинской области. Один человек уволился по собственному желанию», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе правительства региона.

Постановление было принято в октябре 2021 года, отстранять от работы непривитых стали с декабря, отменили постановление в июне 2022 года.

В аппарате губернатора и правительства Челябинской области никого не пришлось отстранять от работы, все сотрудники своевременно поставили прививки против коронавирусной инфекции или предоставили медицинский отвод от вакцинации.

Напомним, сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова считает, что работодатели и чиновники своими действиями нарушили права и свободы граждан. Она направила запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой провести прокурорскую проверку по решениям региональных властей и работодателей об отстранении сотрудников бюджетных учреждений от работы за отказ от вакцинации.

Напомним, в Челябинской области постановлением Главного санитарного врача Анатолия Семенова с 11 октября 2021 года была введена обязательная вакцинация против коронавируса для отдельных категорий работников, с первого декабря 2021 года - для студентов и лиц старше 60 лет.

Некоторые сотрудники органов исполнительной власти Челябинской области вынуждены были уволиться по собственному желанию, чтобы не прививаться. Часть работников, которые без уважительной причины отказались вакцинироваться против COVID-19, были отстранены от работы без сохранения зарплаты (на некоторое время).

Шестого июня 2022 года Семенов подписал постановление об отмене обязательной вакцинации.