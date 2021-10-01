Гехт: Грипп в этом году, вероятнее всего, будет, что актуализирует вакцинацию

В Челябинской области пока не регистрируются случаи заболевания жителей гриппом. Но, вероятнее всего, в этом эпидсезоне он не обойдет стороной регион и южноуральцам настоятельно рекомендуют в условиях пандемии коронавируса обязательно привиться не только от ковида, но и от гриппа.

«Пока в области не регистрируются случаи гриппа. Но уже в четырех регионах страны он появился. Сегодня наши главные санитарные врачи говорят, что грипп в этом году, вероятнее всего, будет, что актуализирует вакцинацию от гриппа», - отметила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Вакцину от этой инфекции поставили уже более 200 тысяч южноуральцев или 18,7% жителей. «Самый высокий процент вакцинации в группе детей до трех лет. Чуть меньше привитых среди детей от трех до шести лет и школьников», - констатирует Ирина Альфредовна.

По ее словам, на сегодня активизирована работа по вакцинации школьников от гриппа. «Важно, чтобы они вошли в осенне-зимний сезон, в случае прихода гриппа, защищенными», - подчеркнула первый вице-губернатор.

Врачи поясняют, всем жителям в период эпидемии ковида обязательно нужно привиться от гриппа, чтобы не допустить сочетанных инфекций. «Установлено, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. - По клинической картине эти две вирусные инфекции (грипп и ковид) часто трудно дифференцировать, что может привести к неправильной тактике лечения до лабораторного подтверждения диагноза, что опасно для людей с сопутствующей патологией (в том числе с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями)».

В 2021 году в Челябинской области планируется привить от гриппа не менее 60% от населения. Оптимальный срок вакцинации - сентябрь-ноябрь. От ковида также намечено вакцинировать не менее 60% взрослого населения.

Временной промежуток между вакцинами от коронавируса и гриппа должен быть не менее месяца. Прививаться от гриппа рекомендуется через месяц после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19. Если же срок вакцинации или ревакцинации от COVID-19 еще не подошел, то можно сначала вакцинироваться от гриппа, а через месяц начать вакцинацию от COVID-19.