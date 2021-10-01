02.10.2021
Хирурги ЧОКБ освоили новый вид операций на печени
02.10.2021
В детсаду Челябинска открылась группа для детей с сахарным диабетом
01.10.2021
Гехт: Про дистант мы пока не говорим
01.10.2021
В Челябинской области снижается число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
01.10.2021
На территории четырех городов Челябинской области объявлены НМУ
01.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
Гехт: Грипп в этом году, вероятнее всего, будет, что актуализирует вакцинацию
09.09.2021
В Челябинской области еще два класса отправили на карантин по ОРВИ
08.09.2021
В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыли четыре класса, по ковиду пока ни одного
07.09.2021
Как разделить прививки от ковида и гриппа
06.09.2021
Челябинский инфекционист: В ближайшее время начнут прививать школьников от ковида
Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно
30.09.2021
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
30.09.2021
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
29.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021