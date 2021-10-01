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01.10.2021

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коронавирус
ОРВИ
Ирина Гехт
Дистанционное обучение
Общество
01.10.2021 22:31

Гехт: Про дистант мы пока не говорим

Ситуация по заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) на территории Челябинской области остается неблагополучной. Но в регионе пока не планируют вводить дистанционное обучение для учащихся общеобразовательных учреждений.

Как отметила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге первого октября на 38-й неделе по сравнению с 37-й отмечается рост по ОРВИ на 20%. «Прирост дает в основном трудоспособное население. Чуть меньше стали болеть дети», - уточнила Ирина Альфредовна.

По состоянию на первое октября на карантин по ОРВИ полностью закрыто 11 школ и 584 класса в 181 школе области, а также один детский сад и три группы в дошкольных учреждениях.

Но в школах пока не планируется вводить дистанционное обучение. «Про дистант [в школах – прим .ред.] мы пока не говорим. Есть карантинные мероприятия, но рекомендации по переводу на дистант от Роспотребнадзора не поступали, - подчеркнула Ирина Гехт. - Возможность продолжения очного обучения есть».

Автор: Любовь Юрина
коронавирус
ОРВИ
Ирина Гехт
Дистанционное обучение
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Власти Челябинской области считают пока недостаточными темпы вакцинации от коронавирусной инфекци
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский театр кукол примет участие в международном фестивале в Москве. Спектакль театра по мо
01.10.2021

Челябинский «Полонез Огинского» будет сыгран в Москве
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01.10.2021

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01.10.2021

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E-mail:

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  • +7 919- 403 -53 -05

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По требованию УФАС минэкологии отозвало спорное письмопо закупкам у ГУФСИНа

29.09.2021 13:57

Замдиректора Ильменского заповедника оправдана

29.09.2021 13:56

Полицейский из Копейска сел за получение взятки

29.09.2021 13:49

Врач-инфекционист: для окончания пандемии 76% положительных тестов на антитела недостаточно

29.09.2021 13:01

Благотворительный фонд РМК подписал соглашение о сотрудничестве с «Поисковым движением России»

29.09.2021 12:35

Муниципалитеты Челябинской области оценили пользу от визита в регион Светланы Калининой

29.09.2021 12:23

В Челябинске стартовал Второй Форум глав регионов государств-членов ШОС