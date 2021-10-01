Гехт: Про дистант мы пока не говорим

Ситуация по заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) на территории Челябинской области остается неблагополучной. Но в регионе пока не планируют вводить дистанционное обучение для учащихся общеобразовательных учреждений.

Как отметила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге первого октября на 38-й неделе по сравнению с 37-й отмечается рост по ОРВИ на 20%. «Прирост дает в основном трудоспособное население. Чуть меньше стали болеть дети», - уточнила Ирина Альфредовна.

По состоянию на первое октября на карантин по ОРВИ полностью закрыто 11 школ и 584 класса в 181 школе области, а также один детский сад и три группы в дошкольных учреждениях.

Но в школах пока не планируется вводить дистанционное обучение. «Про дистант [в школах – прим .ред.] мы пока не говорим. Есть карантинные мероприятия, но рекомендации по переводу на дистант от Роспотребнадзора не поступали, - подчеркнула Ирина Гехт. - Возможность продолжения очного обучения есть».